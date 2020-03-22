اليوم السابع
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الأرصاد: غدا ارتفاع الحرارة 8درجات ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 29

الأحد، 22 مارس 2020 01:38 م
الأرصاد: غدا ارتفاع الحرارة 8درجات ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالقاهرة 29 ارتفاع درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الإثنين ارتفاعا ملحوظا بحرارة الجو يصل إلى 8 درجات عن اليوم الأحد، حيث يتوقع بالقاهرة الكبرى طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
 
ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة ،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا،  والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة  والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا  شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة  نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين ، بالقاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجة.
 
و يشهد اليوم  الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة ،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف  نهارا شديد البرودة ليلا،  والرياح نشطة مثيرة للأتربة غربا .
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا،  والرياح معتدلة تنشط أحيانا  ،   وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة ،  وشمال الصعيد طقس لطيف نهارا  شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وشوائب عالقة والرياح خفيفة إلى معتدلة  ، ويشهد جنوب الصعيد طقس لطيف نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة .
 

 


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