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الأردن يسجل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 09:42 م
الأردن يسجل 13 حالة جديدة بفيروس كورونا الوقاية من كورونا
كتب عامر مصطفى

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أفادت سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الأردن أعلنت تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى أمجد عودة العضايلة، إن حظر التجول قد يطول ويمتد لأيام وأسابيع مقبلة، داعيا طلبة المدارس فى الأردن إلى متابعة دروسهم اليومية كأنهم فى مدارسهم، وأضاف العضايلة- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، خلال بيان- إن وزارة التربية والتعليم وفرت منصة لطلبة المدارس فى المملكة، بهدف استمرار سير العملية التعليمية فى ظل تعليق دوام المدارس وفرض حظر التجول.
 
وأوضح، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان ديمومة الحياة فى هذه الأزمة، فى ظل حظر التجول وتعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية بكاملها والدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية اتخذت خطوة مهمة من خلال (التعلم عن بعد) وكذلك عبر شاشة التلفزيون الأردني؛ لتوفير التعليم لطلبة المدارس.

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