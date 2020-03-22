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الأردن يستخدم دواء "هيدروكسيكلوروكوين" لمرضى كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:00 ص
الأردن يستخدم دواء "هيدروكسيكلوروكوين" لمرضى كورونا كورونا
وكالات

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أعلنت اللجنة الوطنية للأوبئة فى الأردن أنه يمكن اعتبارا من يوم الأحد إعطاء دواء "هيدروكسيكلوروكوين" الذى يستخدم لعلاج الملاريا لمرضى كورونا ضمن بروتوكول دراسات دوائية، وقال الناطق باسم اللجنة نذير عبيدات، إن دواء هيدروكسيكلوروكوين  سيعطى فى خليط مع دواء آخر.

 

وكان رئيس لجنة الدراسات الدوائية مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هايل عبيدات، قد وجه رسالة أكد فيها أنه لا مانع من استخدام العلاج "هيدروكسيكلوروكوين" لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وأفاد عبيدات فى رسالة إلى وزير الصحة وجهات معينة أخرى، بأنه وعلى ضوء الاجتماع الذى عقد، أنه تم الاتفاق على أنه لا يوجد ما يمنع من استخدامه.

 

وأشار إلى أنه يجب أخذ الاحتياطات الخاصة بطبيعة الدواء والمريض ضمن البروتوكول الذى يشرف عليه أطباء اختصاص الصدرية والتنفسية والمناعة وفريق من لجنة الأوبئة لمراقبة، بالإضافة إلى متابعة الاستخدام وتوثيق ذلك وتزويد لجنة الدراسات الدوائية بتقرير عن سير الخطة العلاجية ومعاير الاتفاق عليها.

 

وبحسب المواقع الطبية فإن الدواء "هيدروكسيكلوروكوين" يستخدم لعلاج الملاريا وآلام المفاصل، علما أن عدة دول بدأت باستخدام الدواء المذكور لعلاج كورونا.

 

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن يوم الخميس المصادقة على استخدام عقار ضد الملاريا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وصرح بأن هذا الدواء دواء كلاسيكى مضاد للملاريا، وهو أيضا دواء يستخدم ضد التهاب المفاصل الحاد، وأن الولايات المتحدة ستتمكن من إتاحة هذا الدواء على الفور.


كورونا

فيروس كورونا

الأردن

هيدروكسيكلوروكوين

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