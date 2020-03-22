اليوم السابع
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الأردن: سفاراتنا بالخارج مستعدة لتقديم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة

الأحد، 22 مارس 2020 10:07 ص
الأردن: سفاراتنا بالخارج مستعدة لتقديم خدماتها للمواطنين على مدار الساعة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى
أ ش أ

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قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، إن سفارات بلاده على استعداد تام لتقديم الخدمات المطلوبة للأردنيين فى الخارج وعلى مدار الساعة.
وأضاف الصفدى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد - أن الوزارة أعلنت أرقام هواتف إضافية، للتواصل مع المواطنين الأردنيين في الخارج لتقديم الخدمات الممكنة لهم.
وشدد الوزير الأردني على رعايا بلاده بالخارج ضرورة الالتزام بتعليمات الدول الموجودين فيها والتواصل مع السفارات على الأرقام المعلنة، وأرقام مركز العمليات بالوزارة.


الأردن

أيمن الصفدى

وزير الخارجية الأردنى

كورونا

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