الأردن تنفى وفاة أردنى بفيروس كورونا فى الخارج

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نفت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأحد، الأخبار التى تحدثت عن وفاة أردنى بالخارج بسبب فيروس كورونا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - أن الوزارة لم تبلغ رسميا حتى الآن عن إصابات بين المواطنين الأردنيين في الخارج، مشيرا إلى أن بعض وسائل الإعلام تناقلت أخبار حول وفاة طبيب أردني في ايطاليا، قال أن وفاته شخصت رسميا نوبة قلبية حادة ولم تشخص كورونا.

وأشار إلى أنه تم تقليص الأعمال القنصلية في الدول التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس واقتصارها على الحالات الضرورية كاجراء احترازي حفاظا على صحة وسلامة المواطنين الأردنيين ومنع الاحتكاك.

وأكد الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارات الأردنية في الخارج للتواصل مع المواطنين الأردنيين والاطمئنان عليهم وتقديم جميع الخدمات الممكنة.

ومن جانب أخر، قرر طيران سلطنة عمان تعليق رحلاته بين مسقط وكل من إسلام آباد ولاهور وكراتشي في باكستان اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى 4 من شهر إبريل المقبل نتيجة القيود المفروضة على حركة السفر.

كما أعلن الطيران العماني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - تعليق رحلاته بين مسقط ومدينة كاتماندو عاصمة النيبال اعتبارًا من غدٍ /الإثنين/ وحتى 31 مارس الجاري.

ودعا من لديهم الحجوزات على متن رحلاته إلى هذه الوجهات التواصل مع مركز الاتصال بالشركة أو بمكاتب الطيران العماني في بلدانهم.