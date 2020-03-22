اقتصاديون:تركيا تركز على دعم الشركات وتتجاهل المواطن فى مواجهة أزمة كورونا

كتب: أحمد علوى

حزمة التحفيز التي قدمتها الحكومة التركية والبالغة 15.4 مليار دولار لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا تساعد على دعم الشركات لكنها لا تلبي احتياجات المواطنين العاديين، حسبما قال اقتصاديون لجريدة آراب نيوز.

وقالت جريدة آراب نيوز نقلا عن أونر جونكافدي أستاذ الاقتصاد في جامعة اسطنبول التقنية إن الحزمة تساعد أصحاب العمل على التعافي من التباطؤ المتوقع و الناجم عن فيروس كورونا. وأشار: "من الضروري ضمان توفير الدخل والضخ المباشر للنقود للأسر لتلبية احتياجاتهم".

من جانبه أشار الخبير الاقتصادي كونيت أكمان، أن فيروس كورونا أتى في وقت سيئ للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل . وأضاف: "إن حزمة التحفيز الاقتصادي تصب في صالح أصحاب العمل فقط. أن مثل هذه الحوافز ليست عقلانية في ضوء الديناميكيات على الأرض".