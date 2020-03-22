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اقتصاديون:تركيا تركز على دعم الشركات وتتجاهل المواطن فى مواجهة أزمة كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:43 م
اقتصاديون:تركيا تركز على دعم الشركات وتتجاهل المواطن فى مواجهة أزمة كورونا اردوغان وكورونا
كتب: أحمد علوى

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حزمة التحفيز التي قدمتها الحكومة التركية والبالغة 15.4 مليار دولار لتخفيف الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا تساعد على دعم الشركات لكنها لا تلبي احتياجات المواطنين العاديين، حسبما قال اقتصاديون لجريدة آراب نيوز.
 
وقالت جريدة آراب نيوز نقلا عن أونر جونكافدي أستاذ الاقتصاد في جامعة اسطنبول التقنية إن الحزمة تساعد أصحاب العمل على التعافي من التباطؤ المتوقع و الناجم عن فيروس كورونا. وأشار: "من الضروري ضمان توفير الدخل والضخ المباشر للنقود للأسر لتلبية احتياجاتهم". 
 
من جانبه أشار الخبير الاقتصادي كونيت أكمان، أن فيروس كورونا أتى في وقت سيئ للغاية بالنسبة للاقتصاد التركي الذي يعاني بالفعل . وأضاف: "إن حزمة التحفيز الاقتصادي تصب في صالح أصحاب العمل فقط. أن مثل هذه الحوافز ليست عقلانية في ضوء الديناميكيات على الأرض".
 
ذكرت صحيفة زمان، ألتابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أوقفت أكثر من 60 شخصاً بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول فيروس “كورونا” الآخذ في الازدياد داخل تركيا، وتخضع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا إلى مراقبة شديدة.
 
وقالت وزارة الداخلية التركية عبر تويتر : وجدنا 242 شخصاً يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصاً، ودون تقديم المزيد من التفاصيل، قالت الوزارة إن العمل مستمر لتوقيف آخرين.
 
وسجلت تركيا 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9، بالإضافة إلى وصول أعداد حالات الإصابة المؤكدة إلى 670 حالة، وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

 


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كورونا فى تركيا

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