"استغلا انفصال والديه"..تفاصيل إحالة متهمين بالاعتداء على طفل للمحاكمة الجنائية

كتب احمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بإحالة متهمين بالاعتداء على طفل بالشوم، بسبب خلافات الجيرة مع أسرته بمنطقة السلام، للمحاكمة الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "حمدى. س،" ونجله "محمد. ح"، عاطلان، وأقرا بتعديهما على المجنى عليه "محمود. م" 13 سنة بالعصا والشوم حتى تسببا في إصابته بكسر فى الجمجمة بعد خلافات الجيرة، واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليه، الذى أكد أن المتهمين معتادان سبه بأبشع الألفاظ، مستغلين انفصال والديه وعدم وجود أحد بجانبه.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام، باعتداء عاطلين على طفل بالعصا والشوم، وإصابته بإصابات بالغة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغن وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأمكنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وبسؤالهما، وأقرا بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وحددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو ايذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد.

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهةمستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز