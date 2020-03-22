استطلاع يكشف ارتفاع ثقة الفرنسيين فى ماكرون بنسبة 13% ورئيس الحكومة بـ10%

كتب: أحمد علوى

قال استطلاع اجراه معهد هاريس انتراكتيف الفرنسي، ان هناك رضاء كبير من جانب مواطني الجمهورية الفرنسية على أداء الحكومة وارتفاع ثقتهم في إدارة البلاد، واظهر الاستطلاع أن معدل ثقة الفرنسيين برئيسهم إيمانويل ماكرون، ارتفع 13 نقطة وتجاوز الـ50 ٪ للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا، وحصل إدوارد فيليب رئيس الحكومة الحالى على 10 نقاط ، وفقًا للاستطلاع.

وحسبما قالت صحيفة 20 مينوت الفرنسية، فإنه بفضل إدارة الأزمة الصحية الجارية في فرنسا ضد فيروس كورونا، فقد حصل إيمانويل ماكرون للمرة الأولى على ثقة غالبية الفرنسيين منذ ربيع عام 2018، كما حصل رئيس الوزراء الفرنسي أيضًا بسبب الأزمة إلى ثقة 48٪ من المستجيبين الفرنسيين ، وهو أفضل مستوى له منذ ديسمبر 2017.

وقفز تصنيف أوليفر فيران وزير الصحة الحالى والذي لم يكن معروف بشكل جيد الشهر الماضي من 26 % إلى 48٪، ويقترب وزير الصحة من جان إيف لودريان ، زميله المسؤول عن الشؤون الخارجية والذى وصل إلى نسبة 49٪ من ثقة الفرنسيين بزيادة 3 درجات.

اما برونو لومير (الاقتصاد) يفوز 10 نقاط بنسبة 45٪ ، وجان ميشيل بلانكير (التعليم) 8 إلى 43٪ ، وجيرالد دارمانين (الحسابات العامة) 9 إلى 40٪ ، وكريستوف كاستانر (داخلي) 7 إلى 32٪.

وأعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران اليوم الأحد وفاة طبيب بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه أول وفاة من هذا النوع في البلاد، وفقاً للمعلومات الاولية حوله، وحسب وسائل إعلام فرنسية فإن الضحية هو طبيب طوارئ في مدينة كومبيين في منطقة لواز التي كانت من بين أول المناطق المتضررة بشدة في فرنسا وتوفي بعد نقله إلى ليل.

سجلت فرنسا وفاة أول طبيب يعمل في مستشفى على أراضيها بعد أن أُصيب بفيروس كورونا، حسب ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الأحد مشيراً إلى أنه "على حد علمه" أول وفاة من هذا النوع في البلاد.

وقال فيران خلال مقابلة مشتركة مع إذاعة "أر تي أل" وصحيفة "لوفيجارو" وقناة "إل سي أي"، "أُبلغتُ مساء أمس بوفاة طبيب يعمل في مستشفى، إنه على حدّ علمي أول حالة (من هذا النوع) أصابت طبيباً يعمل في مستشفى في فرنسا.