اليوم السابع
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استجابة لـ"سيبها علينا".. محافظ الدقهلية: قرية سبخا مدرجة ضمن مشروع الصرف الصحى

الأحد، 22 مارس 2020 02:00 م
استجابة لـ"سيبها علينا".. محافظ الدقهلية: قرية سبخا مدرجة ضمن مشروع الصرف الصحى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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استجاب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لشكاوى أهالى قرية السبخا المنشورة في اليوم السابع تحت عنوان "اهالى قرية السبخا محافظة الدقهلية يطالبون بالانتهاء من مشروع الصرف الصحى"، وأكدت محافظة الدقهلية، أنه بالعرض على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فقد كلف  المهندس خالد نصر رئيس مجلس ادارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، لفحص الموضوع ، وافاد رئيس مجلس ادارة الشركة بأن  قرية السبخا التابعة لمركز اجا ، مدرجة ضمن مشروع خدمات الصرف الصحى المستدامة بالمناطق الريفية ، والممول من البنك الدولى ، وهى ضمن تجمع قروى الوحده المحلية لبرج النور الحمص .

و جارى تنفيذ الاعمال بالقرية المذكورة طبقا للمخطط الموضوع لذلك ، وقد تم الانتهاء من قريتين بالتجمع القروى المذكور ، ومن المقرر الانتهاء من الاعمال بقرية السبخا قبل 2020/6/30 وفقا للبرنامج الزمنى للتنفيذ .

وتأتى هذه الشكاوى ضمن حرص "اليوم السابع" المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن إنطلاق أكبر مبادرة لإستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

 

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التيلفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

 

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

 

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

 

 

 


الدقهلية

شكاوى المواطنين

قرية سبخا بالدقهلية

محافظ الدقهلية

مشكلة الصرف الصحي

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