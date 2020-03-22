اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 04:22 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد إصابات كورونا فى روسيا إلى 367 حالة

الأحد، 22 مارس 2020 03:26 م
ارتفاع عدد إصابات كورونا فى روسيا إلى 367 حالة محاولات انتاج عقار لكورونا
أ ش أ

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أعلن مركز العمليات الروسية لمكافحة فيروس "كورونا"، اليوم الأحد، تسجيل 61 إصابة جديدة بالفيروس فى عموم روسيا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للمصابين إلى 367 إصابة، وذكر بيان للمركز الروسى أن من بين الإصابات الجديدة المسجلة اليوم 54 إصابة تم رصدها فى موسكو، لافتا إلى أن معظم المواطنين المصابين زاروا خلال الأسبوعين الماضيين دولا تعتبر أحوالها الصحية سلبية فى ظل تفشى "كورونا".
 
وشدد على أن كل المصابين يخضعون حاليا للعزل الصحى، موضحا أنه تم وضع جميع الأشخاص الذين تواصلوا معهم تحت المراقبة الطبية.
 
وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالى للخاضعين للمراقبة الطبية فى عموم روسيا يبلغ فى الوقت الراهن 52.7 ألف شخص.
 

روسيا

الصحه الروسيه

كورونا

فيروس كورونا

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