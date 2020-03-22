اليوم السابع
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ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا فى تركيا إلى 30

الأحد، 22 مارس 2020 09:30 م
ارتفاع الوفيات بسبب فيروس كورونا فى تركيا إلى 30 محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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قال وزير الصحة التركى فخر الدين قوجة، إن 9 أشخاص آخرين توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ليصل إجمالي الوفيات إلى 30 حالة اليوم الأحد، كما زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بواقع 289 ليصل إجمالي الإصابات إلى 1256.

وتابع الوزير، أن إجمالي الفحوص التي أجرتها السلطات بلغت 20345 شخصا.

وحذَّر الطبيب الأكاديمي أمره ألتنديش، عضو هيئة التدريس في القسم البيولوجي بكلية الطب في جامعة هارفرد، من أن تركيا باتت في طريقها نحو السيناريو الإيطالي، فيما يخص تفشي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن حالات الإصابة تتضاعف في تركيا، وهو ما أكده موقع تركيا الآن.
 
وأوضح ألتنديش أن الخطر الأكبر هو أن أغلب المصابين بفيروس كورونا « كوفيد -19»  الذي بات وباءً عالميًا، لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، مؤكدًا أن الفيروس ليس مشكلة يمكن معالجتها في فترة قصيرة، محذرًا من أن تداعياته تشبه اقتراب أمواج تسونامي عاتية إلى المدن التركية.
 
وأوضح ألتنديش أن أعداد حالات الإصابة المسجلة في تركيا تتسابق مع أعداد الحالات المسجلة في إيطاليا، محذرًا من أنه إذا لم تتخذ السلطات التركية تدابير احترازية أكثر حزمًا سيتجاوز الوضع في البلاد إيطاليا وفرنسا.
 

تركيا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

كورونا تركيا

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