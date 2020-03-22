اليوم السابع
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إيه بى سى نيوز: الولايات المتحدة ثالث أكثر دول العالم تضررا من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:52 م
إيه بى سى نيوز: الولايات المتحدة ثالث أكثر دول العالم تضررا من كورونا شوارع خالية بسبب كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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أصبحت الولايات المتحدة ثالث أعلى دولى فى العالم من حيث الإصابات بفيروس كورونا، بعدما وصل عدد الحالات إلى 26.747 ، فى الوقت الذى وصل فيه عدد الوفيات حول العالم أكثر من 13 ألف، بحسب ما ذكرت شبكة ABC News الأمريكية.

 

 وأوضحت الشبكة أنه مع زيادة عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، تحركت بعض الولايات سريعا   بإصدار عدد من التوجيهات ما بين البقاء فى المنزل وغيرها. وأصدرت أوريجون أمرا مساء الجمعة لتنضم إلى عدد من الولايات الأخرى من بينها كاليفورنيا وإيلينوس ونيويورك.

 

ولفتت الشبكة إلى ان فيروس كورونا المعروف رسميا باسم كوفيد 19 قد وصل إلى كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وانتشر فى كل ولاية فى أمريكا منذ ظهوره لأول مرة فى مدينة ووهان الصينية فى ديسمبر.

 

 وعلى مستوى العالم تم تشخيص 306 ألف شخص على الأقل بكوفيد 19، بينما توفى 13.301 على الأقل بسبب الفيروس، وفقا لمركز أنظمة العلم والهندسة بجامعة جونز هوبكنز. وتعافى أكثر من 92 ألف شخص حول العالم.

 

من ناحية أخرى، قالت صحيفة واشنطن بوست إن البيت الأبيض قد أشار إلى أن الشركات  تزيد جهودها لتزويد المستشفيات بالإمدادات المهمة خلال الوباء، لكنها لم تقم بخطوات أكبر يطلبها بعض قادة الولايات والقادة المحليين.

 

 وكان بنس قد قال فى مؤتمر صحفى أن الحكومة الفيدرالية أمرت بتوفير مئات الملايين من الأقنعة لمنشآت الرعاية الصحية، لكن لم يحدد من يتم استلامها.

 

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد اقترح  على العاملين فى الرعاية الصحية تطهير وتعقيم الكمامات الطبية وإعادة استخدامها أثناء علاج مرضى فيروس كورونا بدلا من التخلص من الماسكات التى تواجه نقصا فى الإمدادات.

 

 وخلال مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض أمس، السبت، حول تطورات كورونا، قال ترامب "على أن أخبركم بإلقاء الكمامات الذى يحدث فى الأعمال الخاصة وإلقاء الكمامات  على الفور، إنهم يرمونها".


 


دونالد ترامب

الولايات المتحدة

كورونا

الامدادات الطبية

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