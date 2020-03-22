إيقاف صلاة الجمعة فى المساجد وإغلاق الأسواق بقطاع غزة بعد تسجيل حالتى كورونا

وكالات

قررت السلطات فى قطاع غزة إيقاف صلاة الجمعة فى المساجد، وإغلاق الأسواق الشعبية، فى القطاع ، وذلك بعد تسجيل حالتى إصابة بفيروس كورونا

وذكرت قناة سكاى نيوز عربية أن القرار تم بعد اكتشاف حالتى إصابة في القطاع .

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين، كانا قد سافرا من باكستان، ودخلا غزة عن طريق مصر بفيروس كورونا فى ساعة متأخرة من مساء السبت، وتم وضعهما فى الحجر الصحى فى رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات فى غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 52 حالة، وقالت" كيلة" إنه جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 52 وسط تعافي 17 منهم.