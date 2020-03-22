اليوم السابع
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إندونيسيا تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا و64 حالة إصابة

الأحد، 22 مارس 2020 11:09 ص
إندونيسيا تسجل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا و64 حالة إصابة كورونا - صورة ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت السلطات الصحية فى اندونيسيا تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا و إصابة 64 آخرين ، جاء ذلك بحسب شبكة سكاى نيوز اليوم الأحد، حيث قال مسؤول بوزارة الصحة إن إندونيسيا سجلت 64 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها البلاد، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 309 حالات.
 
وقال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس ارتفع بواقع ست حالات إلى 25 أغلبها في جاكرتا.
 
وشهدت مناطق مثل جاوة الغربية وجاوة الشرقية ورياو حالات جديدة في حين خرج 15 مريضا من المستشفيات.
 
يذكر أن السلطات منعت عقد اجتماع ديني للمسلمين يشارك فيه الآلاف في إندونيسيا بسبب مخاوف من أن يساهم في انتشار فيروس كورونا. لكن في مكان آخر من إندونيسيا أقيم تجمع للمسيحيين شارك فيه أكثر من ألف شخص على الرغم من حث الدولة على عدم حضور الفعاليات الدينية الكبيرة.
 
وأعلنت إندونيسيا اكتشاف أقل من 300 حالة إصابة بفيروس كورونا لكن هناك مخاوف من وجود العديد من الحالات غير المكتشفة حيث اتهم العاملون في المجال الصحي الحكومة بالتقاعس.
 
وعلى مدى أيام حاولت السلطات إقناع اجتماع آسيا، الذي تنظمه حركة جماعة التبليغ الأصولية العالمية، بمنع التجمع الذي يعقد في جوا القريبة من مدينة ماكاسار في إقليم سولاويسي الجنوبي بعدما أصيب المئات بالعدوى في تجمع مماثل في ماليزيا.

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