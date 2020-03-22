اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 11:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إغلاق شارع مجاهد الرئيسى بالغردقة لوجود أعمال حفر خاصة بالصرف الصحى

الأحد، 22 مارس 2020 10:35 ص
إغلاق شارع مجاهد الرئيسى بالغردقة لوجود أعمال حفر خاصة بالصرف الصحى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أغلقت صباح اليوم الأحد أجهزة البحر الأحمر المختصة ، شارع مجاهد الرئيسى المؤدى إلى وسط ميدان الغردقة من شارع الحجاز، وذلك لأعمال الحفر الخاصة بأعمال الصرف الصحي، حيث أعلنت إدارة مرور البحر الأحمر ، أن الغلق بشكل كامل وسيستمر لمدة عشر أيام لوجود أعمال حفر بالشارع ، على أن يكون شارع التقوى هو البديل أمام حركة السيارات

وقال مصدر بمرور البحر الأحمر ، أنه تم تغيير خط سير السيارات القادمة من شارع الحجاز باتجاه شارع مجاهد والمتجه إلى وسط المدينة ، وذلك بالاستمرار فى شارع الحجاز والدخول من ناحية ميدان التقوى ثم شارع باتا إلى ميدان السنترال بوسط مدينة الغردقة .

من جانبه كان أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، أنه سيتم رفع كفاءة 29 منطقة بالغردقة لتشمل تطوير بالصرف الصحى ، مياه الشرب، رصف الطرق الداخلية، إزالة المخلفات والقمامة ، تغطية كابلات الكهرباء والحد من انتشار الكلاب

وكلف محافظ البحر الأحمر الجهات المعنية بالتطوير ورفع الكفاءة لتلك المناطق بوضع جدول زمنى يشمل موعد بدء الأعمال فى كل منطقه وموعد الانتهاء منها، لإحداث تغيير لمنطقة بالكامل للأفضل يشعر به المواطن ، موضحا أنه سيشرف شخصيا على هذه التطورات لكل وما يتم بها من أعمال.

جاء ذلك عقب استعراض محافظ البحر الأحمر عدد من الصور التى توضح مشكلات هذه المناطق من تراكم واضح للقمامة ومشاكل بالصرف الصحى، و طرق غير ممهدة مما يشير لاحتياجها الشديد الى التطوير ، و ايضا شكوى العديد من الاهالى ، حيث قامت البوابه الالكترونيه بالتقاط الصور والتى توضح معاناه الاهالى بهذه المناطق .

وأكد حنفى انه يسعى لتطوير شامل لمدينة الغردقة بالكامل من خلال حل أهم المشكلات التى تواجه المواطن عن طريق إزالة المخلفات المتراكمة ، واصلاح الطرق، و مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم سيتم العمل على تجميل المدينة وإضافة مشروعات تجميلية جديدة .


البحر الاحمر

غلق شارع مجاهد بالغردقة

اعمال صرف صحي

مرور البحر الاحمر

وسط الغردقة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ البحر الأحمر: استمرار عمليات تعقيم المنشآت السياحية والحكومية للوقاية من "كورونا"

السبت، 21 مارس 2020 04:34 م

محافظ البحر الأحمر للمواطنين: عزل الغردقة إشاعة والطرق مفتوحة بشكل طبيعى

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:58 م

محافظ البحر الأحمر: عدد المصابين بـ"كورونا" 20 حالة وتم نقلهم لمستشفيات العزل

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:46 ص

محافظ البحر الأحمر: إلزام المنشآت الخاصة بمرتبات العاملين الحاصلين على إجازات كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:57 م

محافظ البحر الأحمر: منع العاملين بالقطاع السياحى من مغادرة مقر عملهم 14 يوما

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:24 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة