إغلاق شارع مجاهد الرئيسى بالغردقة لوجود أعمال حفر خاصة بالصرف الصحى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أغلقت صباح اليوم الأحد أجهزة البحر الأحمر المختصة ، شارع مجاهد الرئيسى المؤدى إلى وسط ميدان الغردقة من شارع الحجاز، وذلك لأعمال الحفر الخاصة بأعمال الصرف الصحي، حيث أعلنت إدارة مرور البحر الأحمر ، أن الغلق بشكل كامل وسيستمر لمدة عشر أيام لوجود أعمال حفر بالشارع ، على أن يكون شارع التقوى هو البديل أمام حركة السيارات.

وقال مصدر بمرور البحر الأحمر ، أنه تم تغيير خط سير السيارات القادمة من شارع الحجاز باتجاه شارع مجاهد والمتجه إلى وسط المدينة ، وذلك بالاستمرار فى شارع الحجاز والدخول من ناحية ميدان التقوى ثم شارع باتا إلى ميدان السنترال بوسط مدينة الغردقة .

من جانبه كان أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، أنه سيتم رفع كفاءة 29 منطقة بالغردقة لتشمل تطوير بالصرف الصحى ، مياه الشرب، رصف الطرق الداخلية، إزالة المخلفات والقمامة ، تغطية كابلات الكهرباء والحد من انتشار الكلاب.

وكلف محافظ البحر الأحمر الجهات المعنية بالتطوير ورفع الكفاءة لتلك المناطق بوضع جدول زمنى يشمل موعد بدء الأعمال فى كل منطقه وموعد الانتهاء منها، لإحداث تغيير لمنطقة بالكامل للأفضل يشعر به المواطن ، موضحا أنه سيشرف شخصيا على هذه التطورات لكل وما يتم بها من أعمال.

جاء ذلك عقب استعراض محافظ البحر الأحمر عدد من الصور التى توضح مشكلات هذه المناطق من تراكم واضح للقمامة ومشاكل بالصرف الصحى، و طرق غير ممهدة مما يشير لاحتياجها الشديد الى التطوير ، و ايضا شكوى العديد من الاهالى ، حيث قامت البوابه الالكترونيه بالتقاط الصور والتى توضح معاناه الاهالى بهذه المناطق .

وأكد حنفى انه يسعى لتطوير شامل لمدينة الغردقة بالكامل من خلال حل أهم المشكلات التى تواجه المواطن عن طريق إزالة المخلفات المتراكمة ، واصلاح الطرق، و مشكلات مياه الشرب والصرف الصحي، ومن ثم سيتم العمل على تجميل المدينة وإضافة مشروعات تجميلية جديدة .