اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

الأحد، 22 مارس 2020 01:44 م
إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات ورش خرطوش خلال مشاجرة بين عائلتين بمركز كفر الدوار بالبحيرة، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بالأسلحة النارية والعصى بين عائلتين بقرية الحاجر التابعة لمركز كفر الدوار بسبب خلافات الجيرة.

أسفرت المشاجرة الى إصابة 7 أشخاص بكدمات وكسور، واثار طلقات خرطوش وتم نقل المصابين الى مستشفى كفر الدوار العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يذكر ان مركز حوش عيسى بالبحيرة قد شهد اصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات مختلفة بانحاء الجسم فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة،  بالفحص تبين إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بقرية شهاب الدين التابعة لمركز حوش حوش عيسى بالبحيرة،  وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة،  تم تحرير المحضر اللازم،  تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما اصيب 3 أشخاص،  بجروح طعنية وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم،  خلال مشاجرة بمركز كوم حماده بالبحيرة.

بالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كوم حمادة،  بحدوث مشاجرة بين طرف أول "م. م ح" 39 سنة مصاب بجرح طعنى شبه نافذ،  وآخر قطعى بالبطن،  وطرف ثانى "م س ح" 18 سنة وشقيقه "محمد" 22 سنة مصابان بجروح وكدمات،  وجميعهم من عائلة واحدة،  لخلاف بسبب احتكاك الأول بسيارة الطرف الثانى،  أثناء سيرهم بأحد شوارع القرية،  قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما.

تم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة العام لإسعافهم،  وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم،  تحرر عن ذلك المحضر اللازم،  وتم العرض على النيابة العامة.


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