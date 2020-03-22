إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعى الشرقى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم على الطريق بناحية قرية النغاميش ووجود 3 مصابين جرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى ودار السلام المركزى للعلاج.



كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء وائل جمال مساعد المدير لفرقة الشرق يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دير النغاميش دائرة مركز دار السلام ووجود مصابين.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث مركز دار السلام، أنه أثناء سير السيارة أجرة قيادة المدعو "حسني ع م ع"، 34 سنة حاصل علي دبلوم زراعة ويقيم بناحية أولاد خلف دائرة المركز إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بالسيارة "ملاكي" قيادة المدعو "خالد م ا"، 52 سنة موظف ويقيم بناحية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم.

نتج عن الحادث إصابة كل من "عايدة خ ر" 55 سنة ربة منزل وتقيم بناحية الكشح دائرة المركز، و"فراولة ا ع"، 22 سنة ربة منزل، و"السيد م م" 58 سنة عامل ويقيمان بناحية أولاد خلف دائرة المركز "جروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم" من مستقلي السيارة الأولي، تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي، وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وجرى رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارتين وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.