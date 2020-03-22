إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال عند مدخل قرية نعلين غرب رام الله

كتب رامى محيى الدين

نشرت قناة العربية خبرا عاجلا عن إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل قرية نعلين غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قامت الاسبوع الماضى باعتقال مستوطنة يهودية كسرت مدة الحجر الصحي المنزلي المفروض عليها بعد عودتها من الخارج كإجراء متخذ للعائدين من الخارج لمنع تفشي فيروس كورونا القاتل، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام فيديو للحظة وقوف سيارة تابعة للشرطة الإسرائيلية أمام مركز للتسوق والقاء القبض على المستوطنة خلال ذهابها للتسوق والتجول في شوارع تل أبيب، فقامت باقتيادها ووضعها في السيارة لإجراء الكشوفات الطبية عليها والتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الاثنين الماضى، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 255 بعد تشخيص حالات جديدة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن من بين تلك الحالات 157 مريضاً على الأقل فى المستشفيات، وخمسة جاري إدخالهم المستشفى، فى حين يخضع 34 آخرين للعلاج فى المنزل، كما تماثل 4 مرضى للشفاء.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو - في مؤتمر صحفي - أن السلطات ستغلق جميع مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية لمدة 5 أسابيع على الأقل، فى إطار سلسلة من الإجراءات الصارمة الجديدة لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".