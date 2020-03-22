إسرائيل تعزل 8 آلاف مواطن خلف جدار الفصل العنصرى بحجة مواجهة كورونا

أ ش أ

عزلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأحد، نحو 8 آلاف مواطن فى بلدة برطعة الشرقية، خلف جدار الفصل العنصري، بادعاء أن ذلك يأتى فى إطار مواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - "إن قوات الاحتلال أغلقت اليوم حاجز برطعة العسكرى فى كلا الاتجاهين، وهو يعتبر المنفذ الوحيد لأهالى القرية والمناطق المجاورة لها، للتواصل مع محافظة جنين وبلداتها".

وأعرب عن تخوفه، من أن يشكل إغلاق البلدة ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج منها خطرا على وضع الحالات الإنسانية، خاصة وأن الحاجز هو المدخل الوحيد للبلدة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، قد أعلنت الليلة الماضية عن إغلاق كافة الحواجز العسكرية مع الضفة الغربية وقطاع غزة حتى إشعار آخر.