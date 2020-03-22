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إسبانيا تلجأ للروبوتات للكشف السريع عن كورونا وتدرس استخدام طائرات بدون طيار

الأحد، 22 مارس 2020 12:51 م
إسبانيا تلجأ للروبوتات للكشف السريع عن كورونا وتدرس استخدام طائرات بدون طيار تعقيم مترو انفاق مدريد
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت إسبانيا إنها تقوم بإجراء ما بين 15000 و20000 اختبار لفيروس كورونا يوميا، وهى ليست كافية ولذلك فإنها بصدد الانتهاء من شراء أربعة روبوتات تتيح ما يصل إلى 80 آلف اختبار تشخيصى يوميا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الإسبانية.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية إن مدير معهد كارلوس الثالث الصحى ISCIII، راكيل يوتى، أوضح فى مؤتمر صحفى، أن "هناك خطة لاستخدام هذه الروبوتات لاجراء اختبار فيروس كورونا على آلاف العينات".

وأكد يوتي أنه في إسبانيا تم بالفعل تنفيذ ما لا يقل عن 350.000 اختبار لفيروس  كورونا، الذى أدى بالفعل إلى وفاة أكثر من 1300 شخص، و25 آلف مصاب فى إسبانيا، مشيرا إلى أن الوبوتات ستكون  متاحة فى أقرب وقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسبانيا ليست الدولة الأولى التى تستخدم الوبوتات لمكافحة فيروس كورونا، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدمها أيضا خاصة فى مركز إيفريت الطبى الإقليمى بواشنطن، فهو قادر على إجراء الاختبارات الأساسية للكشف عن فيروس كورونا مثل قياس درجة الحرارة.

وخارج المستشفيات، تدرس إسبانيا استخدام طائرة بدون طيار مع كاميرات حرارية لقياس درجات حرارة  الناس الموجودة فى الشوارع والمنازل دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، مثلما  فعلت الصين.

وأصاب فيروس كورونا ما لا يقل عن 215009 شخص فى إسبانيا، وأكد فيرناندو سيمون، مدير مركز تنسيق التنبيهات وحالات الطوارئ الصحية أنه تم تسجيل 1093حالة وفاة، كما تم توظيف أكثر من 50 آلف شخص للعمل فى المستشفيات والمراكز الصحية فى إسبانيا.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز: "نحن نحارب عدوا نتعرف عليه تدريجيا ولذلك فنحن نغير  طريقتنا فى محاربته، وتتبع إسبانيا نصيحة الخبراء الدوليين  طبقا لاستيراتيجية منظمة الصحة العالمية للحصول على النتيجة المطلوبة، لتحسين النظام الصحى.

 


اسبانيا

فيروس كورونا

كورونا

الصين

روبوتات

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