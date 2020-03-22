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إحالة 2 متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر بالشرابية

الأحد، 22 مارس 2020 11:50 ص
إحالة 2 متهمين بحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر بالشرابية متهم- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف محامى عام شمال القاهرة، إحالة 2 متهمين بحيازة اسلحة نارية وبيضاء بقصد التشاجر للمحاكمة العاجلة.

 

كان قسم شرطة الشرابية، القى القبض كل من "أ. ا"، 22 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبیض "مطواة"، و"ى . ي"، 25 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، بقصد التشاجر مع اخرين بدائرة القسم.

 

وتبين من تحريات المباحث الجنائية عقد المتهمين التشاجر مع اخرين بدائرة القسم عقب نشوب خلافات الجيرة بينهم، وبمواجهة المتهمين بالتحريات اعترفوا بالواقعة،

 

وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على الاسلحة المضبوطة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه .

 

وتنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى".

 

 كما تنص المادة رقم 241 على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى".


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