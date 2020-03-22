أوقاف سوهاج: طبقنا قرار الوزارة على 9340 مسجدا وزاوية وأعدنا توزيع العمالة

سوهاج - محمود مقبول

أكد الشيخ على طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، التزام المديرية بقرار الوزارة بإيقاف صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداءً من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر . اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر..أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.. أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم..الله أكبر الله أكبر..لا إله إلا الله.



وأكد طيفور، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن محافظة سوهاج بها 6972 مسجدا حكوميا و1657 مسجدا أهليا و414 زاوية حكومية و297 زاوية أهلية بإجمالى 9340 مسجدا وزاوية جميعها تم تطبيق قرار الوزارة عليها مع إلزام المؤذن بالأذان فى موعده بدون جماعة وأن يغلق المسجد عليه من الداخل حتى لا يدخل عليه أحدمن المصلين.



وأضاف طيفور، أنه جرى التأكيد على الاستمرار فى أعمال التطهير والنظافة للمسجد بشكل دورى وأنه تم اتخاذ قرار بإعادة توزيع العمالة الموجودة لتغطية كافة المساجد والزوايا الحكومية والأهلية للتأكد من أعمال النظافة والتطهير وضمان استمراريتها على طوال اليوم.



وأكد طيفور، أن المديرية بها غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة ومنعقدة بشكل مستمر وتتواصل مع غرف العمليات الموجودة بالإدارات، للتواصل والتعرف على أخر المستجدات نحو تنفيذ التعليمات، وتلقى التعليمات من الوزارة ومتابعة تنفيذها ومتابعة الحالة الصحية للأئمة والخطباء والعاملين بالأوقاف والإبلاغ الفورى عن أى حالة تظهر والتعامل معها صحيا.



وأنهى طيفور تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن هناك لجانا مشكلة من الإدارات للتأكد من تنفيذ التعليمات والمرور على المساجد، بالإضافة إلى لجنة كبرى مشكلة من المديرية لمتابعة اللجان الفرعية.



يذكر أن وزارة الأوقاف، قالت إن القرار يأتى بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد، وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.