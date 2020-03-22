أهالى بلبيس يوفرون الخضروات بسعر الجملة لتحدى رفع الأسعار بسبب الكورنا

الشرقية- إيمان مهنى

يواصل أهالى مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، مبادراتهم الشعبية، للتخفيف عن المواطنين، فتم توفير الخضروات بسعر الجملة، كبديلا لاستغلال التجار الأزمة و رفع السعر، كما يواصلون أعمال تطهير المنشآت و توفير مطهرات للمواطنين .

فدشن المبادرة باشراف إبراهيم الزهار و محمد الهلوتي، غريب علوان و آخرين، و الذين وفرا الخضروات بسعر الجملة، لافتا إلى أن البيع يتم بشكل فردى لمنع تكدس و الازدحام، فسعر الطماطم بلغ 4 جنيه، وهى نصف سعرها فى الأسواق، و كذلك البصل، وجارى توفير باقى الأنواع للتخفيف عن الأهالي.

و هذا و يواصل الأهالى مبادراتهم الشعبية، لتطهير و تعقيم المنشآت، تحت اشراف رئيس المدينة، بمشاركة إبراهيم الزهار و محمد الهلوتي، غريب علوان، و آخرين، حيث وفرت مطهرات و رشاشات بلاستيك كتبرع من المباردة، وأطلق المتطوعين بتوجيهات رئيس المدينة فى الأماكن العامة و المنشآت للتعقيم.

يشار إلى أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.



