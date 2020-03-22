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أمير الكويت: نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس وهى معركة الجميع

الأحد، 22 مارس 2020 06:43 م
أمير الكويت: نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس وهى معركة الجميع أمير الكويت
إبراهيم سعيد

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أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال مؤتمر صحفى للتفشى فيروس كورونا، نحن نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس وهى معركة الجميع، مؤكدا المعركة ضد كورونا تتطلب التزام الجميع بإجراءات الوقاية .

 

وقال أمير الكويت، نركز على احتواء وباء فيروس وإنقاذ الأرواح كأولوية قصوى، وتوفر المخزونات والمواد الاستهلاكية أمر لا يبرر الإسراف.

 

وأضاف الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ان السلطات تلتزم باتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان الالتزام بإجراءات الوقاية.

دوت مكبرات الصوت الخاصة بنظام الانذار، بالإدارة العامة للدفاع المدنى الكويتية، فى جميع أنحاء الكويت، قبل ساعة كاملة من دخول قرار حظر التجول الجزئى حيذ التنفيذ، ابتداء من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الرابعة فجرا، وتم التنبيه من خلال مكبرات الصوت بأوقات الحظر الجزئى المفروض فى البلاد؛ وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

 

فيما دعت وزارة الداخلية الكويتية، الجميع إلى الالتزام بقرار حظر التجول الجزئى فى البلاد، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، ومن منطلق الحرص على حماية الصحة المجتمعية وسلامة صحة المواطنين والمقيمين.

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وقالت الوزارة - فى بيان صحفى للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى - إن القرار يأتى نظرا إلى الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وفى إطار الجهود والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها المؤسسة الأمنية، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، للتصدى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 

 وكان مجلس الوزراء الكويتى، قد قرر خلال اجتماعه الاستثنائى أمس السبت، فرض حظر تجول جزئى فى كل أرجاء الكويت، اعتبار من اليوم الأحد؛ وذلك فى الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

 

وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتى أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئى، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).


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