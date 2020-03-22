اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 11:57 م
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أمريكا تسجل 100 حالة وفاة جراء فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 11:46 م
أمريكا تسجل 100 حالة وفاة جراء فيروس كورونا محاولات للتصدى لتفشى كورونا
أ.ش.أ

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال مرصد جامعة جونز هوبكنز -في بيان أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم الأحد - إنه تم تسجيل 100 وفاة، وهو ما يرفع عدد الوفيات حتى الآن إلى 400 شخص على الأقل، منهم 114 في ولاية نيويورك، و94 في ولاية واشنطن و28 في كاليفورنيا.

كما سجلت الإصابات بالفيروس رقما قياسيا جديدا وهو 14 ألفا و550 إصابة جديدة على الأقل معظمها في ولاية نيويورك، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى أكثر من 31 ألفا.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أمس السبت، مدينة نيويورك منطقة كوارث بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تحول إلى وباء عالمي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العمل جار مع الكونجرس بإجراءات غير مسبوقة من أجل كبح تفشي الوباء العالمي.

 

وبلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة من جراء الإصابة بفيروس كورونا حتى منتصف يوم السبت 286 شخصًا وأكثر من 22 ألف إصابة.


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وفيات كورونا

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