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أمريكا "تأسف" لقرار فرنسا بعدم تسليمها مهندسا إيرانيا

الأحد، 22 مارس 2020 09:23 م
أمريكا "تأسف" لقرار فرنسا بعدم تسليمها مهندسا إيرانيا وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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انتقدت الولايات المتحدة اليوم الأحد، قرار فرنسا بالإفراج عن مهندس إيرانى يواجه اتهامات أمريكية بمحاولة استيراد تكنولوجيا أمريكية تُستخدم في الأغراض العسكرية بطريق غير مشروع لحساب شركة إيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المواظن الإيراني جلال روح الله نجاد كان موضوع طلب تسليم أمريكي، مضيفة أن "من المؤسف في هذه الحالة أن فرنسا تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها طبقا للمعاهدات الموقعة ومنعت تحقيق العدالة".

وقال مصدر قضائي إن محكمة فرنسية وافقت في العام الماضي على تسليم روح الله نجاد. 

 


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