اليوم السابع
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خالد صلاح
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أفغانستان تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 34

الأحد، 22 مارس 2020 09:24 ص
أفغانستان تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا والإجمالى 34 كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال مسؤولون إن أفغانستان سجلت اليوم الأحد، عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فيما تفرض سلطات البلد الذي مزقته الحرب قيودا على حركة المدنيين. وقال وزير الصحة الأفغانى فيروز الدين فيروز إن 97 عينة خضعت للفحص في الساعات الأربع والعشرين الماضية وجاءت نتائج عشر منها إيجابية.

وأضاف أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ارتفع إلى 34 اليوم وأن هناك نائبين بين الحالات المشتبه في إصابتها وتخضع العينتان الخاصتان بهما للفحص.

وقال الوزير "هناك مخاوف من زيادة عدد حالات كوفيد-19 في البلاد خاصة في كابول حيث يعيش نحو ستة ملايين شخص".

 


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كورونا

فيروس كورونا

وزير الصحة الأفغانى

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