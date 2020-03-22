اليوم السابع
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أطقم فنية لتطهير وتعقيم المستشفيات والهيئات والمؤسسات الحكومية ببورسعيد

الأحد، 22 مارس 2020 12:21 م
أطقم فنية لتطهير وتعقيم المستشفيات والهيئات والمؤسسات الحكومية ببورسعيد أطقم فنية لتطهير وتعقيم المستشفيات
بورسعيد – السيد فلاح

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 واصلت محافظة بورسعيد اتخاذها للإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا" المستجد "كوفيد ١٩"، ودفعت محافظة بورسعيد بعدد من الأطقم الفنية المدربة لتعقيم وتطهير كافة المستشفيات والمبانى والمؤسسات الحكومية والحدائق وذلك تحت إشراف اللواء محمد عامر، المستشار الفنى للمحافظة.

وأكد اللواء محمد عامر، إنه بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سوف يتم استمرار حملات تعقيم وتطهير المستشفيات والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء الأحياء ضمن خطة المحافظة حرصًا على سلامة جميع المواطنين وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قرر إغلاق 5 مصانع بمنطقة الاستثمار، لمدة 15 يومًا، ولحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من التجمعات للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وعقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر المستجدات حول فيروس كورونا المستجد ومدى تنفيذ الخطة الاحترازية والوقائية فى هذا الشأن، وذلك بحضور اللواء يوسف، الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومسؤلى الصحة وعميد كلية الطب ببورسعيد.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، معدلات تنفيذ الإجراءات والتعليمات الوقائية طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان وكذلك الوقوف على أخر تطورات الموقف بعد الإجراءات الاحترازية التى قامت بها المحافظة، وحملات التطهير والتعقيم التى تتم داخل المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة ومعدل الوعى لدى المواطن بالتعليمات المقررة فى هذا الشأن وتقرر إقامة خيمتين بمدخل كل مستشفى مزودة بأطقم فنية مدربة كإجراء احترازى وتستخدم فى الكشف الأولى لحالات الاشتباه.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون الكامل مع كلية طب بورسعيد بقيادة الدكتور خالد صبري، عميد الكلية بتوفير أطباء الامتياز بغرفة عمليات المحافظة على مدار اليوم لتلقى البلاغات والتعامل معها.


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