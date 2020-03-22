أطباء كوبيون يتوجهون لإيطاليا لمحاربة فيروس كورونا

قالت كوبا إنها أرسلت فريقا من الأطباء والممرضات إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا بناء على طلب منطقة لومباردى أكثر المناطق تضررا من الفيروس.

وأرسلت كوبا التي يحكمها شيوعيون "جيوشا من أصحاب المعاطف البيضاء" إلى مناطق كوارث في شتى أنحاء العالم وخاصة الدول الفقيرة منذ ثورتها في 1959. وكان الأطباء الكوبيون في طليعة مكافحة الكوليرا في هايتي والإيبولا في غرب أفريقيا في 2010.

ويمثل الفريق الكوبي المؤلف من 52 فردا أول مرة ترسل فيها كوبا فريق طوارئ إلى إيطاليا وهي إحدى أغنى دول العالم.

وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الخارج. وأرسلت هافانا فرقا لحليفتيها الاشتراكيتين فنزويلا ونيكاراجوا بالإضافة إلى جاميكا وسورينام وجرينادا.