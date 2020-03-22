اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 08:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أطباء كوبيون يتوجهون لإيطاليا لمحاربة فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 08:08 ص
أطباء كوبيون يتوجهون لإيطاليا لمحاربة فيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت كوبا إنها أرسلت فريقا من الأطباء والممرضات إلى إيطاليا لأول مرة في مطلع الأسبوع للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا بناء على طلب منطقة لومباردى أكثر المناطق تضررا من الفيروس.

وأرسلت كوبا التي يحكمها شيوعيون "جيوشا من أصحاب المعاطف البيضاء" إلى مناطق كوارث في شتى أنحاء العالم وخاصة الدول الفقيرة منذ ثورتها في 1959. وكان الأطباء الكوبيون في طليعة مكافحة الكوليرا في هايتي والإيبولا في غرب أفريقيا في 2010.

ويمثل الفريق الكوبي المؤلف من 52 فردا أول مرة ترسل فيها كوبا فريق طوارئ إلى إيطاليا وهي إحدى أغنى دول العالم.

وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الخارج. وأرسلت هافانا فرقا لحليفتيها الاشتراكيتين فنزويلا ونيكاراجوا بالإضافة إلى جاميكا وسورينام وجرينادا.

 


كوبا

ايطاليا

منطقة لومباردى

هايتي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

تعرف على أبرز الخطوات الاحترازية للبرلمان للتصدى لانتشار "كورونا"

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

10 إرشادات للصَّلاة فى المنزل من مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

حصاد مرحلة البناء.. 66 مليون جنيه لتنفيذ 15 مشروعًا لتطوير قطاع الصناعة

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

"س و ج".. 8 أسئلة تكشف طرق مواجهة فيروس كورونا

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

فتوى: يجوز ترك غسل الميت بكورونا مخافة العدوى وإجراءات الصحة شرعية

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

الخدمات التأمينية لحماية العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. اعرفها

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

اليوم.. مغادرة آخر 100 سائح بريطانى من الأقصر وأسوان

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

بالقانون.. عقوبة التلاعب فى الأسعار الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه

جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

جرائم تميم.. النظام القطرى يهدد حياة عمال كأس العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة