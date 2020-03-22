أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة.. البرتقال 2.5 جنيها والفروالة 3 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأحد 22-3 - 2020، استقرارا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرار بالرغم من الاقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية ، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .
وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، و البرتقال السكرى ليتراوح بين 2.5 - 4.5جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 5 –9جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 3- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.
وأشار النجيب ل"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما سعر الفراولة لتترواح بين 3 – 6 جنيهات، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .
الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.
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