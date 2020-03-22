اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مارس 2020 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

الأحد، 22 مارس 2020 02:35 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى ذهب
كتبت ريهام الباشا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 22-3-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 181.23 ريال سعودى.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  181.23 ريال  بما يعادل  48.23 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  166.13 ريال  بما يعادل  44.21 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 58. 158 ريال  بما يعادل  42.20 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  135.92 ريال  بما يعادل  36.17 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  105.72 ريال  بما يعادل  28.13

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  90.61 ريال   بما يعادل  24.11 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  5,636  ريال   بما يعادل  1,500 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,269 ريال   بما يعادل   337.58 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 181,227 ريال  بما يعادل 48,225$

 

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.


الذهب

اسعار الذهب

السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 22-3-2020 وعيار 24 بـ 181.23 ريال سعودى

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

فو يوجانيو المحصنة.. كيف انتصرت المدينة الإيطالية على كورونا؟ "فيديو"

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

محمد الإتربى يتولى رئاسة اتحاد بنوك مصر خلفًا لهشام عز العرب

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

البنك المركزى: تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر بسبب "كورونا"

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

فيديو.. 7 معلومات عن أول لقاح روسى لعلاج فيروس كورونا

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

قرارات عاجلة بخصوص الجامعات.. فيديو

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

صور.. البنك الأهلى يبدأ طرح شهادات بفائدة 15% وسط إجراءات احترازية للوقاية

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"الصحة" تكشف 5 آداب صحية للعطس للوقاية من عدوى كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

"قوى البرلمان" تناشد رجال الأعمال والفنانين لدعم الفئات المتضررة من كورونا

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

كيف يستفيد الطلاب من منصة التعلم الإلكترونية؟.. اعرف التفاصيل

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

التموين: صرف 90% من مقررات شهر مارس حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة