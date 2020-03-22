أسعار الذهب اليوم الأحد 22-3-2020 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد، استقرار ملحوظ بالتزامن مع الاجازه الأسبوعية لسوق الصاغة، حيث تتوقف حركة الشراء والبيع، وسجل الذهب اليوم عيار 21 ما قيمته 680 جنيها للجرام، بعد تراجعه أمس بقيمة 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 يسجل 582.75 جنيه للجرام

عيار 21 يسجل 680 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 777.25 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5440 جنيها

أوقية الذهب 1498 دولار



اسباب تراجع سعر الذهب الأسبوع الماضي:

-هبوط الطلب على المعدن النفيس مع اتجاه المستثمرين للبيع لجنى الأرباح

-خطة أمريكا لضخ 700 مليار دولار لإنقاذ الأسواق.

-أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة خلال جلسات ختام الأسبوع.

-تفاؤل المستثمرين باتجاه البنك الأوروبى لإصدار سندات سيادية.

-غموض حول مصير حركة الأسعار وكورونا يؤثر على معدلات الطلب.

-الأسعار في مصر تراجعت من 730 إلى 680 جنيها للجرام.

-تراجع مبيعات الذهب في مصر خلال الشهرين الماضيين.

-خبراء السوق يحذرون من شراء المشغولات الذهبية بغرض الاستثمار بسبب خسارة المصنعية عند البيع.

وهناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب فى مصر وهى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، سعر المعدن النفيس فى البورصة العالمية، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلى.

ونقلت وكالة رويترز، تراجع الذهب أمس أكثر من 1% ليواصل خسائره بعد الهبوط الحاد في الجلسة السابقة مع استمرار مستثمرين في بيع أصول للاحتفاظ بسيولة بسبب تنامي المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا.

وارتفع البلاتين والبلاديوم أكثر من 5% في التعاملات المبكرة قبل أن يقلصا مكاسبهما. وكان الاثنان الأكثر تضررا بعد خسائر يوم الاثنين لاعتبارهما من المعادن الصناعية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1496.78 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش بعدما هبط 5.1 % يوم الاثنين لأقل مستوى منذ نوفمبر 2019.

وكسب الذهب في المعاملات الآجلة الأمريكية 1.1 % إلى 1503.20 دولار.

ونزلت الأسهم الآسيوية في أعقاب تسجيل وول ستريت أكبر خسارة يومية في التاريخ فيما أضرت عناوين الأخبار عن التفشي وأثره الاقتصادي العالمي بمعنويات المستثمرين كثيرا.