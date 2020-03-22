أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض الكوسة لجنيهين للكيلو

كتب أحمد حمادة

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأحد 22 -3 2020، انخفاضا في أسعار عددا من الأصناف، داخل الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الأسعار لجميع الأصناف تشهد استقرار فى السوق، وذلك فى ظل زيادة الإنتاج المحلى من بعض السلع والأصناف بالرغم من زيادة الإقبال من المواطنين بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2.5 – 5.5 جنيها ، بينما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 1.5 – 3 جنيها للكيلو، و سجلت الفاصوليا 10 – 12 جنيها، وسعر كيلو البصل 3.5 – 7.5 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، فيما انخفض سعر الكوسة ليتراوح بين 2-4 جنيهات مقابل 5-8جنيهات ، والخيار ما بين 4–7جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4-7 جنيها، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 3 – 5 جنيها ، و استقرت أسعار البسلة لتتراوح بين 6 – 9 جنيهات.

وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيها، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.