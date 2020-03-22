اليوم السابع
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22 - 3 -2020

الأحد، 22 مارس 2020 10:07 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 22 - 3 -2020 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 22 -3 -2020. 

إيقاف تداول 55 شركة 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 55 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القلعة للاستشارات المالية، رواد السياحة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، إعمار مصر للتنمية، بلتون المالية القابضة، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، البنك التجارى الدولى، المصرية للاتصالات، بالم هيلز للتعمير، السويدى إليكتريك، أوراسكوم للتنمية مصر، شركة مستشفى كليوباترا، مصر للألومنيوم، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، مدينة نصر للإسكان والتعمير، دايس للملابس الجاهزة، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حديد عز، جى بى اوتو، القناة للتوكيلات الملاحية، الشمس للإسكان والتعمير، الملتقى العربى للاستثمارات. 
 
وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العربية لحليج الأقطان، مجموعة عامر القابضة، الإسكندرية للزيوت المعدنية، سيدى كرير للبتروكيماويات، الكابلات الكهربائية المصرية، القاهرة للدواجن، النساجون الشرقيون للسجاد، المجموعة المالية هيرميس القابضة، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، شركة النصر للأعمال المدنية، بنك قناة السويس، الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل، المجموعة المصرية العقارية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو.
كما تم إيقاف تداول أسهم؛الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الدولية للمحاصيل الزراعية، البويات والصناعات الكيماوية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية للأسمنت، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الصناعات الكيماوية المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، زهراء المعادى للاستثمار والتعمير.

البورصة تربح 19.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات للمؤسسات المحلية، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.365 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 242.6 مليون ورقة مالية بقيمة 856 مليون جنيه، عبر تنفيذ 26.1 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.33% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.8%، والعرب على 8.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 58.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 41.18%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 85.2 مليون جنيه، 13.3 مليون جنيه، 53.1 مليون جنيه، 176.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 573 ألف جنيه، 327.5 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.92% ليغلق عند مستوى 9750 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 1244 نقطة.
           

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى بسعر إغلاق 61.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.98%
 
 
- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 30.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.93%
 
 
- الشرقية-ايسترن كومبانى بسعر إغلاق 11.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%
 
- بنك قناة السويس بسعر إغلاق 4.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%
 
- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 1.155 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.79%
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- رواد السياحة بسعر إغلاق 6.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.65%
 
- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 78.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.11%
 
-  ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 7.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%
 
- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 9.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.28%
 
- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 11.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%

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