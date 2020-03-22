اليوم السابع
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الأحد، 22 مارس 2020 02:53 م
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أستراليا تصدر أوامر بإغلاق واسع النطاق للشركات والأعمال لمكافحة فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:02 م
أستراليا تصدر أوامر بإغلاق واسع النطاق للشركات والأعمال لمكافحة فيروس كورونا رئيس الوزراء الأسترالى،سكوت موريسون
رويترز

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أمر رئيس الوزراء الأسترالى،سكوت موريسون، اليوم، الأحد، العديد من الأماكن ومناطق الأعمال بما يشمل الحانات والملاهي وصالات التمارين الرياضية ودور العرض السينمائي بالإغلاق اعتبارا من منتصف نهار، الاثنين، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بعد أن بدا أن الكثير من الناس تجاهلوا التحذيرات الصحية وتجمعوا بأعداد كبيرة في الأيام الماضية.
 
وبعد انتشار اتسم بالبطء النسبي ارتفع عدد الإصابات بسرعة في أستراليا مع تأكيد 1098 حالة حتى اليوم الأحد ، وسبع حالات وفاة مرتبطة بالمرض.
 
وقال موريسون في خطاب للأمة اليوم الأحد "أشعر بأسف عميق لأن هؤلاء العاملين وأصحاب تلك الأعمال سيتأثرون بهذا القرار وسيعانون من الصعوبات الاقتصادية التي سيواجهونها بلا شك الآن".
 
وأضاف أن أعمال المطاعم والمقاهي وتقديم الأغذية سوف تقتصر على توصيل الطلبات فقط.
 
وكانت أستراليا، أعلنت الخميس،الماضى بدء حظر غير مسبوق للأشخاص الأجانب غير المقيمين من دخول البلاد في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مع فرض حظر دخول على كل الأشخاص غير المقيمين والرعايا غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا.
 
وطلب موريسون الحد من التجمعات "غير الضرورية" لأكثر من 100 شخص في الأماكن المغلقة، بعد حظر فرض مسبقا على تجمع أكثر من 500 شخص أثار ذهول الاستراليين المعروفين بحبهم للنشاطات الرياضية.
 
وكانت الحكومة الأسترالية طلبت من مواطنيها، الامتناع عن السفر إلى الخارج، كما دعت المسافرين حاليا إلى العودة بسرعة إلى بلدهم، وذلك في إطار إجراءات غير مسبوقة في تاريخ البلاد تهدف إلى الحد من تفشي وباء كورونا.
 
وبلغ عدد المصابين بالمرض في أستراليا أكثر من 500 شخص وعدد الوفيات 6 أشخاص. لكن عدد المصابين يواصل الارتفاع يوميا ومعظم الحالات الجديدة هي لمسافرين عادوا إلى البلاد أو لأشخاص أصيبوا بالعدوى منهم.

صحة

كورونا

أستراليا

مكافحة

فيروس كورونا

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