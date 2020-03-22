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أردوغان ونظامه يتعرضون لموجات سخرية بعد ساعات من إعلان حظر تجول المسنين

الأحد، 22 مارس 2020 02:04 م
أردوغان ونظامه يتعرضون لموجات سخرية بعد ساعات من إعلان حظر تجول المسنين كورونا
كتب: أحمد علوى

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سخر الأتراك من النظام والقيادت السياسية فى تركيا، بما فى ذلك أردوغان بعد إعلان الحكومة عن حظر تجول جزئى على كبار السن لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حسبما أفاد موقع أحوال التركى.

 

أعلنت وزارة الداخلية السبت أن المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وما فوق، وكذلك أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة، سيتم منعهم من مغادرة منازلهم بعد منتصف ليلة الأحد.

 

يعد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان (66 عاما)، زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض الرئيسى كمال كيليشدار أوغلو (71 عاما)، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلى (72 عاما) فى التركيبة السكانية لـ حظر التجول

 

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعى بالمنشورات الساخرة التى تحظر أردوغان وغيره من القيادات السياسية للبلاد من مغادرة منازلهم.

 

وذكرت صحيفة زمان، ألتابعة للمعارضة التركية، أن السلطات التركية أوقفت أكثر من 60 شخصًا بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى، حول فيروس “كورونا” الآخذ فى الازدياد داخل تركيا، وتخضع الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعى فى تركيا إلى مراقبة شديدة.

 

وقالت وزارة الداخلية التركية عبر تويتر: "وجدنا 242 شخصًا يشتبه بأنهم نشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعى منشورات مستفزة ولا أساس لها تتعلق بفيروس كورونا، وتم توقيف 64 شخصًا، ودون تقديم المزيد من التفاصيل، قالت الوزارة أن العمل مستمر لتوقيف آخرين".

 

وسجلت تركيا 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة يوم الجمعة، ليصل إجمالى حالات الوفيات إلى 9، بالإضافة إلى وصول أعداد حالات الإصابة المؤكدة إلى 670 حالة، وصدرت تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية فى تركيا عقب انتشار فيروس كورونا.

 


كورونا

كورونا فى تركيا

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