أخبار المحافظات اليوم.. رئيس جامعة بنى سويف يقود حملة لتطهير السيارات

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم الأحد، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

رئيس جامعة بنى سويف يقود حملة لتطهير السيارات خارج حرم الجامعة

قاد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف اليوم الأحد، حملة لتطهير السيارات والشوارع أمام حرم الجامعة في اطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس " كورونا " المستجد وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدى له.

وقام أفراد الجامعة بعملية تطهير ورش وتعقيم السيارات الخاصة والاجرة والتاكسى التى تسير أمام مبنى كلية التجارة.

فيما واصلت جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن عمليات تعقيم وتطهير كافة المنشآت والمباني بها بحضور امين عام الجامعة والامين المساعد ومدير الأمن ومديري الادارات.

وأوضح الدكتور منصور، أن جميع الكليات والإدارات ومدن الجامعة تشهد عملية تعقيم وتطهير واسعة النطاق على مدار الساعة وذلك عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، ايقاف تلقى أية شكاوي بشكل ورقي على أن يتم إرسال الشكاوى والمشكلات على رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (www.shakwa.eg) ، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء.

يأتي هذا الإجراء لتوفير آلية سهلة وسريعة يستطيع من خلالها المواطن إرسال شكواه للجهة الحكومية من أى مكان وفى أى وقت، وذلك للحد من اي احتمالات للعدوى بفيروس كورونا المستجد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من أية فرص للعدوى يمكن أن تنتج عن الاختلاط.

محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يقودان حملة لغلق وتشميع المحلات المخالفة

شن اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، حملة مكبرة، شارك فيها اللواء جمال الغزالي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، والعميد حمدي عبد النبي، مدير إدارة المرور، والمقدم محمد سكر، رئيس مباحث قسم ثالث، بأحياء المحافظة، لمتابعة التزام المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمقاهى والمطاعم توقيتات غلق المحلات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

وقامت الحملة بتشميع كافية، وكرفان بأرض الجمعيات، بحى ثالث، والقبض على أصحاب الكافية والكرفان، وتحرير محضر ضدهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

كما شن مركز شرطة الإسماعيلية حملة أمنية مكبرة بنطاق منطقة أبو عطوة لتطبيق قرار الإغلاق الإجباري للمحلات والمقاهي والكافتريات، حيث وتوجهت الحملة برئاسة المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونيه النقباء حسن رضوان ومحمد جبر ومصطفي جميل وسيد نصرالله وملهم البلتاجي تضمنت الشوارع الرئيسية والفرعية لإغلاق المحال والمقاهي.

وأسفرت الحملة عن إغلاق جميع المقاهي والمحال التجارية عدا الصيدليات ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية، تنفيذٍا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

معدن المصريين يظهر فى الشدائد.. صيدلى يتبرع بـ10 آلاف كمامة بالمنوفية

حرص صيدلى من أبناء المنوفية على تقديم المساعدة لأهالى مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تبرع بأكثر من 10 آلاف كمامة لأهالى المحافظة كنوع من أنواع مساعدة المواطنين على تطبيق قرارات المسؤولين للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الصيدلى ذكى ماضى، أنه بدأ فكرة التبرع بالكمامات وذلك للتنفيذ مبادرات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأكمله، مضيفاً:" قررت تفعيل المبادرة للحفاظ على أهالى محافظة المنوفية، والوقوف بجوار الوطن الغالى مصر الذى منحنا كل شئ ولم يبخل علينا بشيئ حتى أصبحنا أطباء ولدينا صيدليات ومكاسب".

وأشاد الصيدلى، بكافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى للتصدى لفيروس كورونا المستجد، مضيفاً:" نمر بفترة عصيبة فى تلك الأيام فلابد من تنفيذ قرارات المسؤولين بالجلوس فى المنازل والبعد عن أماكن التجمعات حتى نستطيع المرور من تلك الفترة العصيبة بأمن وأمان من هذا الوباء الكبير الذى تسبب فى وفاة العديد من المواطنين على مستوى العالم "، مطالباً الصيادلة الشرفاء بعدم استغلال الأزمة وزيادة الأسعار فى الأدوات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حتى نستطيع بالمرور من تلك الأزمة العصيبة، والحفاظ على أهالينا من تلك الفيروس الخطيرة الذى يهدد العالم بأكمله والمرور بأذن الله إلى بر الأمان.

وأكد الدكتور ذكى ماضى، والذى قام بالتبرع ب 10 آلاف كمامة، أننا سوف أقوم بعرض 10 الاف كمامة أخرى ولكن بأسعاره العادية دون أى مكسب لأننا كسبنا كثيرا وجاء وقت رد الجميل إلى الوطن الغالى مصر فى عدم المتاجرة واستغلال الأزمات.

فض حفل زفاف لمواجهة "كورونا" بالشرقية

نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، فض حفل فنى داخل إحدى قاعات الأفراح الموجودة أسفل كوبرى "شرويدة" بمدينة الزقازيق، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

ترأس الحملة المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع العميد أيمن الفقي، مدير شرطة المرافق بمديرية أمن الشرقية، وقوة شرطية مكبرة، وعدد من رجال الإشغالات وقسم الإزالات بمركز ومدينة الزقازيق. وأسفرت الحملة، عن فض الحفل ومصادرة الآلات الموسيقية وغلق القاعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

"الأوقاف" تعلن تفعيل قرار إيقاف إقامة صلاة الجماعة وتغلق جميع المساجد

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، بدء تفعيل قرار وزارة الأوقاف بإيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات على مستوى المحافظة ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: (اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر . اللهُ أكبر ، اللهُ أكبر - أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله - أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله - ألا صلوا في بيوتكم ألا صلوا في رحالكم - الله أكبر الله أكبر - لا إله إلا الله).

وكانت قد قالت وزارة الأوقاف في بيانها أن ذلك يأتي بناء على ما تفتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها , وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر .

وعلى صعيد متصل قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من منطلق مسؤوليتها الوطنية والكنسية، وحفاظًا على أبناء مصر جميعًا، غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.

كورنيش الإسكندرية خالى من المارة بعد الساعة السابعة مساءا لأول مرة

تحولت محافظة الإسكندرية إلى مدينة ساكنة هادئة، شوارعها فارغة لأول مرة فى تاريخها من المارة، حيث خلت الشوارع الرئيسية والكورنيش لأول مرة من المارة والمواطنين الذين اعتادوا التنزه على الكورنيش حتى فى أصعب أوقات وموجات الطقس السيء لم يمنعهم التقلبات الجوية من التنزه والتجوال على الكورنيش أو داخل المدينة ولكنهم منعهم فيروس كورونا من ذلك، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا توضح خلو كورنيش الاسكندرية من المارة بعد الساعة السابعة مساء لاول مرة وكذلك شوارع منطقة محطة الرمل والمنشية.

حيث بدأ مواطنو الإسكندرية فى تطبيق حظر التجوال على أنفسهم بدءا من الساعة السابعة مساءا، بعد أن أغلقت كافيهات الكورنيش والمطاعم والمقاهى أبوبها وهى التى كانت لا تغلق أبوابها قبل الساعة 2 صباحا والبعض منها كان يعمل 24 ساعة خاصة خلال أوقات الذروة بموسم الاصطياف.

"الأعلى للآثار": إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار فى بيان رسمى أنه تقرر غلق كافة المناطق الأثرية المفتوحة للزيارة بدءاً من يوم الإثنين المقبل 23 مارس وحتى 31 مارس، لتعقيم وتطهير كافة المناطق الأثرية على مستوى محافظة الأقصر، وذلك خلال تلك الفترة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد – 19" بمصر، وتم تكليف رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم المناطق بإتخاذ اللازم لغلق جميع المناطق الأثرية المفتوحة من يوم 23 مارس وحتى نهاية الشهر الجاري.

وكان قد صرح هانى الضوى رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر، أنه تقرر إلغاء كافة عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك من، يوم أمس الجمعة، وحتى 31 مارس الجارى، وذلك بناء على توجيهات شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بقرار وقف العروض بكافة المعالم الآثرية، وفي ضوء ما يمر به العالم من أزمة الكورونا وقرارات مجلس الوزراء، حيث قرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إيقاف العمل بالعروض في كافة مناطق الصوت والضوء اعتبارا من اليوم الجمعة 20 مارس 2020 وحتي يوم الثلاثاء 31 مارس 2020.

وأضاف رئيس قسم التسويق بشركة مصر للصوت والضوء بمحافظة الأقصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك القرار جاء فى أعقاب خطوات الحكومة المصرية للتقليل من التجمعات، ومع مغادرة كافة الأفواج السياحية التى كانت متواجدة بمصر والأقصر لبلدانها مع تعليق رحلات الطيران أمس الخميس وحتى 31 مارس الجارى.