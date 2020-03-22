أخبار الاقتصاد اليوم ..500 مليون دولار من البنك الدولى للاسكان الاجتماعى

كتب عبد الحليم سالم

شهدت أخبار الاقتصاد المصري اليوم الأحد 22-3-2020 ، العديد من التصريحات الخاصة بالوزارات الاقتصادية من أهمها استمرار الإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ، وكذلك التأكيد على توافر كافة السلع وعدم رفع الأسعار .

"اقتصادية قناة السويس" تنضم لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية

أعلن المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن انضمام الهيئة الاقتصادية لمنظمة المناطق الاقتصادية الإفريقية AEZO"، والذي يعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة أواصر التعاون مع المنظمات والجهات المحلية والدولية، وكذلك الاستفادة بالدعم والمساعدة في تنمية المشروعات بالمناطق الاقتصادية الإفريقية، ومن ثم تعزيز تجارة الأعمال وتحفيز الاستثمارات المتنوعة بالمنطقة من خلال ما تقدمه المنظمة.

وأضاف زكي أن تواجد المنطقة الاقتصادية في مثل هذه المنظمات الدولية يعزز ويرفع من تصنيف المنطقة ضمن المناطق الاقتصادية العالمية، لما تتميز به من موقع جغرافي يتضمن 6 موانئ تطل على البحرين الأحمر والمتوسط وممر قناة السويس المائي، فضلاً عن المميزات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، بجانب الريادة المصرية حالياً في شتى المجالات التي تقوم بها داخل القارة الإفريقية.

500 مليون دولار من البنك الدولى لمشروع الإسكان الاجتماعى في مصر

أعلن البنك الدولي، في بيان رسمي، تقديم حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر ، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هذا البرنامج يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، كما أنه سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوي الدخول المحدودة، فضلا عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.

الاتصالات: إجراءات تحفيزية لتشجيع المواطنين علي استخدام الدفع الإلكتروني

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة عملت على طرح مبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين من أجل استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، ولذلك تم الاتفاق مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الالكترونية، من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى، سواء من خلال التطبيقات الالكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (الكترونياً) وذلك بمنح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية.

وقال طلعت في تصريحات لبرنامج هذا الصباح على قناة إكسترا نيوز، إنه في دور التسهيل على المواطنين وأصحاب المعاشات وتقليل الأعداد داخل مقرات البريد، فإنه تم زيادة عدد مكاتب البريد في مصر والتي كان عددها 350 مكتب فقد تم زيادة هذه المكاتب إلى 2000 وذلك حفاظا على المواطنين من أصحاب المعاشات وذلك لمنع وجود أي تكدس داخل تلك المكاتب خلال فترات صرف المعاشات.

غرفة عمليات البترول تتابع تطبيق إجراءات الوقاية بالمنشآت الإدارية والحقول

تواصل غرفة عمليات البترول المشكلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول متابعة تنفيذ والالتزام باجراءات الحماية من فيروس كورونا المستجد، فى المقرات والمنشأت الأدارية والحقول.

وقالت مصادر مسئولة، لليوم السابع، إن المهندس طارق الملا يتابع يوميا ويتلقي تقارير بتنفيذ اجراءات السلامه والحماية وعدم الاختلاط بين العاملين، وتقديم كل سبل الدعم لتفادى تعرض أى من العاملين للاصابة.

شعبة الأدوية: رفع إنتاج الكمامات لـ120 مليونا سنويا بالأزمات والمخزون كاف

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن حجم الإنتاج السنوى من الكمامات يبلغ متوسط 60 مليون كمامة فى الظروف العادية، إلا أن الفترة الحالية ووقت الأزمات يرتفع معدل الإنتاج ليتراوح من 80 إلى 120 مليون كمامة، موضحا أن الكمامات متوفرة حاليا فى الأسواق خاصة بعد قرار وزيرة التجارة بوقف التصدير وتتراوح أسعارها من 8 إلى 10 جنيهات للواحدة .

وأضاف عوف فى تصريح خاصة لـ" اليوم السابع ": المخزون لدينا من الكمامات والمطهرات تحت السيطرة ولا يوجد أى نقص فى المعروض على الاطلاق بعد رفع المصانع لطاقتها الانتاجية وضخها فى السوق المصرية، والاختلاف فى زيادة الاسعار بسبب ارتفاع معدلات الاقبال عليها خاصة للمطهرات بسبب الأزمة التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا ، لافتا إلى أن هناك حملات مكثفة من الأجهزة الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين فى المغشوش أو المستغلين لارتفاع الأسعار.

مصلحة الجمارك تشدد على اتخاذ إجراءات صارمة بالمنافذ لمواجهة فيروس كورونا

فى إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا وتنفيذ لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 والدكتور وزير المالية بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لحماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن مصلحة الجمارك قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لتطهير جميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية، وتم تشكيل لجنة جمركية بالقرار رقم 5 لسنة 2020 لمتابعة تداعيات فيروس كورونا بمصلحة الجمارك ونشر المواد الدعائية التوعوية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .