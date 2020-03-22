آمنة نصير: حديث السيسى حمل جميع جوانب الأخلاقيات.. ونحن فى وطن لن يتكرر مثله

كتب-أحمد صلاح العزب

قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب إن لقاء الرئيس السيسى كان لقاء رائعا وفيه البعد الأخلاقى، وحمل البعد الإنسانى خاصة عندما تحدث عن أصحاب المعاشات، كما كان فيه القوة البعيدة عن الشدة، مؤكدة أن كل جوانب الأخلاقيات قد وجدت فى حديث الرئيسي السيسى.

وقامت آمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث والذى يقدمة الإعلامى سيد على، قامت بالدعاء للوطن قائلة: "اللهم احم مصر واحم الإنسانية واصرف عن مصر كل السوء".

وتوجهت بحديثها للمصريين قائلة:" لابد للمصريين أن يدركوا أنهم فى وطن لن يتكرر نظيره فى الكوكب الأرضى كله ولا بد لنا أن نحميه، مناشدة الجميع فى مصر بأن يدركوا قيمة الوطن وقيمة المواطن حتى نمر من تلك الأزمة التى أصابت الإنسانية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد قال للمصريين خلال لقائه مع وفد المرأة المصرية اليوم الأحد: "لم نخب عليكم أى شىء يخص فيروس كورونا"، موضحا أن هذه الأزمة تعرضت لشائعات مثلها مثل غيرها من الملفات من قبل الذين يشككون فيما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات.