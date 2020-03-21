اليوم السابع
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CNN: لأول مرة رحلة إلى أعمق نقطة فى الأرض مقابل 750 ألف دولار

السبت، 21 مارس 2020 03:05 م
CNN: لأول مرة رحلة إلى أعمق نقطة فى الأرض مقابل 750 ألف دولار اعماق المحيط - ارشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إنه لأول مرة على الإطلاق أصبح بإمكان المغامرين القيام برحلة إلى أعمق نقطة فى المحيطات على الإطلاق، والتى تقع على عمق أكثر من  10 آلاف متر، وذلك مقابل 750 ألف دولار.

 

وأضافت الشبكة أن الوصول إلى أعلى قمة على الأرض ذات مرة كان يعتبر إنجازا لا يمكن تحقيقه إلا من قبل عدد قليل من الناس. ورغم أنه لا يزال مكلفا، وأحيانا مميتا، إلا أنه من السهل ترتيبه من الناحية اللوجستية. وصعد إلى قمة جبل إيفرست أكثر من 4 آلاف مغامر، وفقا لمجلس تسلق الجبال البريطانى.

 

 وللسفر فى الاتجاه المعاكس، أعمق نقطة قى محيطات العالم، تشالنجر ديب، على عمق 10928 متر، أو 35 ألف و853 قدم، تعاونت شركة EYOS Expedition مع شركة الخوص تحت سطح البحر Caladan Oceanic  لتقديم فرصة عامة للجمهور للانضمام إلى المهمة القادمة والغوض فى أعماق خندق ماريانز فى غرب المحيط الهادئ.

 

 ووفقا للشركة، فإن سبعة أشخاص فقط على وجه الأرض قاموا بزيارة تشالنجر ديب، من بينهم المخرج الأمريكى الشهير جيمس كاميرون. ولا تدعو الشركة الناس فقط للانضمام إليها فى رحلتها،  بل قام أحد العاملين فيها لـ "سى إن إن" إنها سيتم تقديمها على أساس أسبقية الحجز، والتكلفة 750 ألف دولار أمريكى.

 

 وسيقضى المسافرون الثلاثة الذين يحصلون على هذه الفرصة ويطلق عليهم مهمة المتخصصين ، ثمانية أيام تقريبا فى الإعداد للرحلة. وستستغرق كل غواصة ما يصل إلى 14 ساعة، الهبوط وحده يستغرق أكثر من أربع ساعات للوصول إلى قاع البحر، حيث يمكنهم استكشاف وتصوير محيطهم.


المحيط الهادى

اعمق نقطة فى الارض

الغوص

رحلة الى قاع المحيط

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