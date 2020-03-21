7 شروط للمشاركة بمزايدة الذهب.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

منذ منتصف الشهر الجاري بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في هيئة الثروة المعدنية في استقبال طلبات الشركات للمشاركة بالمزايدة العالمية للذهب، حيث يستمر فترة تلقي الطلبات حتى 15 يوليو 2020، وفيما يلي أهم شروط المشاركة بالمزايدة والتى كانت كالتالي..

1-يجب أن تحتوي العطاءات علي نموذج ترخيص البحث متضمنا برنامج العمل المقترح .

2-يمكن للشركات الراغبة الاطلاع علي حزم البيانات المتعلقة بقطاعات المزايدة في غرفة المعلومات بمقر هيئة الثروة المعدنية .

3-تضم المزايدة قطاعات محددة بالصحراء الشرقية بأبعاد ⅛×⅛ للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى ١٧٠ كيلو متراً مربعاً.

4- يمكن تقديم العطاءات لقطاع واحد او عدة قطاعات .

5- يتم شراء حزمة معلومات واحدة علي الاقل كشرط أساسي لدخول المزايدة .

6-يتم تقييم العروض الفنية والمالية لكل قطاع علي حدة .

7-يمنح ترخيص البحث لمدة سنتين ويجوز تجديدة لمدتين كما يجوز تجديدة لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة علي أن تتقدم الشركة بطلب تجديد قبل انتهاء المدة بستة أشهر علي الاقل .

ومن المقرر أن يتم طرح المزايدة بنظام الإتاوة والضرائب وتأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين.

وشهدت مشاركة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المؤتمر والمعرض الدولى للتعدين PDAC بتورنتو في كندا خلال الأسبوع الماضي نشاط مكثف، حيث التقى مع العديد من رؤساء وقيادات كبريات شركات التعدين العالمية، حيث أبدت العديد من تلك الشركات العالمية الرغبة في المشاركة بالمزايدة العالمية للذهب بمصر