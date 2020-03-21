5 خطوات تخلى طفلك سعيد وبصحة ويذاكر بدون ملل بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا

كتبت أمل علام

قالت صحيفة" Independent"، إنه مع إغلاق آلاف المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا، يواجه الآباء في جميع أنحاء العالم مهمة الحفاظ على صحة أطفالهم وسعادتهم والتعلم في المنزل، وذلك بعد أن أعلنت معظم دول العالم إغلاق المدارس، في محاولة للمساعدة في وقف انتشار الفيروس، وتتأثر جميع الحضانات والمدارس الابتدائية بالإجراءات، كما تم إلغاء الاختبارات الصيفية في إنجلترا واسكتلندا وويلز، بالإضافة إلى اختبارات المناهج الوطنية في المدارس الابتدائية،في إنجلترا.



توصيات صحيفة الاندبندنت

مع إغلاق المدرسة كيف يمكن للآباء تحقيق الصحة والسعادة أثناء البقاء بالمنزل؟



تعلم الاطفال عبر الانترنت

أولا: التعليم عبر الانترنت..

قالت الصحيفة، قد يكون من الصعب الحفاظ على نظام محدد لكل من البالغين والأطفال عندما تواجه يومًا كاملاً تقضيه في المنزل، موضحة أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الأطفال خلال إغلاق المدرسة سيكون الافتقار إلى النظام، قالت كلير جودوين، ممرضة العلاج النفسي لصحيفة الإندبندنت"إن محاولة تقليد بيئة الفصل الدراسي في المنزل لن تنجح، ولكن تحديد ما تخطط للقيام به كل يوم تقريبًا سيساعدك.

توضح ناتالي كوستا، مديرة التعليم ببريطانيا، أقترح أن يحاول الآباء الالتزام بهيكل وروتين من نوع ما، وتوصي الأطفال الأكبر سنا بوضع جدول زمنى لمساعدتهم على تنظيم أيامهم.

وأضافت الصحيفة، بدأت العديد من المدارس بالفعل في إعداد حزم ومواد للأطفال لاستخدامها في المنزل، في حين يقدم عدد من المؤسسات الخيرية وشركات التعليم موارد على مواقعها على الإنترنت.

كما أطلق الصندوق الوطني لمحو الأمية برنامج على الإنترنت للآباء الذين يبحثون عن أفكار وأنشطة بينما أطفالهم في المنزل بسبب إغلاق المدرسة، ويشمل أنشطة القراءة، والكتابة، وقوائم الكتب، ومقاطع الفيديو، والمسابقات، وتحديات القراءة.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، أنها ستزود الآباء ببرامجها التعليمية لمساعدتهم على البقاء في المنزل مع الأطفال، وقال المدير العام توني هول، إن الشركة لها دور خاص تؤديه في هذا الوقت من تفشى فيروس كورونا.





ممارسة التمارين فى المنزل

ثانيا: التمرين والنشاط..

يعلم الجميع أن التمرين يحسن الصحة البدنية، كما يؤثر على صحتنا النفسية والعقلية، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال، حيث يحتاج الأطفال والشباب إلى ممارسة نوعين من النشاط البدني كل أسبوع من أجل الحفاظ على صحتهم، وفقًا لتوجيهات هيئة الصحة العامة البريطانية الرسمية، وهذا يشمل التمارين الهوائية، مثل الجري، وكذلك تمارين تقوية عضلاتهم وعظامهم.



الجرى

وتنصح الصحيفة بضرورة ممارسة ما لا يقل عن 60 دقيقة من النشاط البدني متوسط ​​الشدة يوميًا على مدار الأسبوع، من خلال المشاركة في مجموعة متنوعة من أنواع وكثافة النشاط البدني على مدار الأسبوع، لتطوير مهارات الحركة والعضلات والعظام.

ثالثا: تقليل وقت الأطفال في الجلوس أو الاستلقاء..

أوصى خبراء الصحة أيضًا، الآباء بتقليل عدم جلوس أطفالهم لفترات طويلة وعدم الحركة، والحرص على ممارسة رياضة المشي، ولكن على مدار اليوم، يجب أن تجعلك كل الأنشطة تتنفس بشكل أسرع وتشعر بالدفء.

رابعا: الرقص..

يمكن أن يساعد الرقص أيضًا الأطفال على الحفاظ على نشاطهم، توصي الإرشادات الآباء بأن يطلبوا من أطفالهم تشغيل موسيقى أو وممارسة الرقص من قبل المدرب عبر الإنترنت.



علمى اطفالك الطهى خلال فترة وجودهم فى المنزل

خامسا: ممارسة الأنشطة والهوايات كالطهى وحل الألغاز..

تساعد الأنشطة المركزة مثل حل الألغاز، في إبقاء الأطفال مشغولين بينما تساعدهم الفنون والحرف اليدوية على الابداع، ولكن بعض الأطفال يحبون الفنون والحرف اليدوية بينما يكره البعض الآخر، حاول تعريفهم بأشياء جديدة مثل الطهي أو صنع الخبز.

وقالت الصحيفة، قد يفتقد الأطفال بلا شك زملائهم في الصف ويتوقون إلى الجانب الاجتماعي الذي يقدمه الفصل الدراسي، لكن يمكن للآباء الاستفادة من التكنولوجيا لملء الفراغ، خلال فترة وجودة بالمنزل بسبب فيروس كورونا.