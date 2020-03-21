اليوم السابع
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4 مناطق أثرية فى القاهرة والجيزة خضعت للتعقيم والتطهير .. تعرف عليها

السبت، 21 مارس 2020 03:59 م
4 مناطق أثرية فى القاهرة والجيزة خضعت للتعقيم والتطهير .. تعرف عليها أهرامات الجيزة - أرشيفية
كتبت آمال رسلان 

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قامت وزارة السياحة والأثار بتطهير 4 مواقع أثرية هامة داخل القاهرة والجيزة، فى إطار الحرص على سلامة العاملين بها، واستمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت المناطق منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى بالتحرير وقلعة صلاح الدين ومنطقة آثار سقارة، ولفتت الوزارة ألى أن الأربع مناطق تعتبر مرحلة أولى، على أن يتم توزيعها على باقى المناطق تباعا.

وحرصا على الزائرين للمواقع الأثرية يتم توزيع أدوات الوقاية والتعقيم من قفازات وكمامات ومواد مطهرة على موظفى التذاكر والأمن، ووضع بوستر عن الارشادات الوقائية التى اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروس ووضعها عند بوابات دخول جميع المتاحف والمواقع الاثرية والسياحية.

وكانت وزارة السياحة والاثار قد قامت بتطهير وتعقيم المبانى الإدارية الخاصة بالوزارة فى العباسية والجيزة والزمالك، كما جارى العمل على تطهير مكاتب خيئة تنشيط السياحة فى كافة المحافظات، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دورى خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة الى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.

ويأتى هذا بالتزامن مع استمرار عمل غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان فى إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها، حيث بدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بالغردقة وفى خليج مكادى بمحافظة البحر الأحمر، ثم ستبدأ الاسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الاقصر.

وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ان الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادى بمحافظة الغردقة، مشيرا الى ان عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

 

 

 


السياحة

تطهير

كورونا

اخبار مصر

اهرامات الجيزة

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