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4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان و52 حالة إجمالى المصابين

السبت، 21 مارس 2020 09:04 ص
4 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى سلطنة عمان و52 حالة إجمالى المصابين كورونا
كتب ــ محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة غى سلطنة عمان، تسجيل إصابة عدد 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد_19"، منهم حالتان مرتبطتان بالمخالطة لحالات إصابة سابقة، وحالتان مرتبطتان بالسفر لكل من بريطانيا وإسبانيا.

وأكدت الوزارة العمانية عبر حسابها الرسمى على تويتر، تماثل 13 حالة للشفاء، ليصبح العدد الكلى للإصابات 52 حالة.

بيان الصحة العمانية
بيان الصحة العمانية

من ناحية أخرى، اتخذت حكومة سلطنة عمان، عددًا من الخطوات للتخفيف من أثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على المواطنين العمانيين ومؤسسات القطاع الخاص.

ووفقا لوكالة سلطنة عمان الرسمية، تم التوصل إلى الخطوات التالية توفير مخزون احتياطى إضافى من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص، بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية لمدة ستة أشهر قادمة.

وأضافت الوكالة، أنه تم الإعفاء من الضريبة السياحية على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس القادم، ومن الخطوات الإعفاء من الضريبة البلدية على المطاعم حتى نهاية شهر أغسطس المقبل والإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية حتى نهاية شهر أغسطس وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحقة الدفع لصندوق الرفد خلال الستة أشهر القادمة، وتأجيل أقساط القروض المستحقة الدفع لبنك التنمية العمانى خلال الستة أشهر المقبلة، وقيام كل من بنك التنمية العمانى وصندوق الرفد بالتجاوب مع ما يقره البنك المركزى العمانى من تسهيلات ائتمانية.

وإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع فى المدن الصناعية لمدة ثلاثة أشهر وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة خلال الثلاثة أشهر القادمة وتوجيه وكالات بيع السيارات وشركات التمويل بتأجيل أقساط السيارات لمدة ثلاثة أشهر وفقا لتعميم البنك المركزى العمانى وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ فى الموانئ وتخفيض رسوم الشحن الجوى على منتجات الأغذية والأدوية.

وتمت دعوة أصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية للعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.

 


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