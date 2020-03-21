وصول فريق طبى من معهد القلب للكشف واجراء عمليات بمستشفى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد منصور مدير مستشفي العريش العام، اليوم، وصول أطباء متخصصين من معهد القلب القومي، للكشف وإجراء العمليات اللازمة للمرضى مجانا.

وأوضح بيان لمستشفى العريش العام أن فريق الأطباء وصل للمستشفى فى اطار تنفيذ بروتوكول أطباء معهد القلب القومي والذين تتكرر زيارتهم أسبوعيا لمستشفى العريش بشمال سيناء .

ويرأس فريق الاطباء الدكتور محمد ابراهيم بدراوى استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، والدكتور فارس عبدالعظيم الوكيل أخصائي قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ومحمد صبرى فنى فني أشعة بمعهد القلب القومي، ومشرف تمريض زكريا رمضان بمعهد القلب القومي.

وبدأ وصول قافلة أطباء معهد القلب بشمال سيناء مطلع العام الماضى، ويقوم بعمل قسطرة تشخيصية، وتركيب دعامات، وقسطرة طرفية، والكشف عن الحالات التى تحتاج جراحة ويتم التنسيق لتجري فى معهد القلب وكل هذا مجانا من خلال تحويلات الطوارئ والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وكانت إدارة مستشفى العريش أعلنت تنفيذها حملات تطهير وتعقيم مباني مستشفى العريش العام ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تحت رعاية الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية باستخدام وسائل التعقيم والتطهير حفاظاً على صحة المرضى وصحة العاملين بها والاماكن التي لها علاقة بتواجد الجمهور اليومي للمحافظة علي الصحة العامة ضد انتشار فيروس كورونا كما تشهد المستشفي عمليات التطهير والتعقيم باستخدام الأدوات المختلفة بصورة دورية بالتنسيق مع مدير شركة متخصصة ، وتدريب العديد من مقدمي الخدمة الصحية على جميع الأدوات اللازمة للوقاية من الإصابة وأيضاً للتعامل الفوري مع أي حالة يشتبه في اصابتها كما تم عمل حملات التوعية من خلال عقد الندوات مع العاملين بالمستشفي وتوزيع الملصقات والارشادات المختلفة.