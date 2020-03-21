اليوم السابع
Ads
السبت، 21 مارس 2020 02:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وصول فريق طبى من معهد القلب للكشف واجراء عمليات بمستشفى العريش

السبت، 21 مارس 2020 02:23 م
وصول فريق طبى من معهد القلب للكشف واجراء عمليات بمستشفى العريش مستشفى العريش
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أعلن الدكتور أحمد منصور مدير مستشفي العريش العام، اليوم، وصول أطباء متخصصين من معهد القلب القومي، للكشف وإجراء العمليات اللازمة للمرضى مجانا.

وأوضح بيان لمستشفى العريش العام أن فريق الأطباء وصل للمستشفى فى اطار تنفيذ بروتوكول أطباء معهد القلب القومي والذين تتكرر زيارتهم أسبوعيا لمستشفى العريش بشمال سيناء .

ويرأس فريق الاطباء الدكتور محمد ابراهيم بدراوى استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، والدكتور فارس عبدالعظيم الوكيل أخصائي  قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، ومحمد صبرى فنى فني أشعة بمعهد القلب القومي، ومشرف تمريض زكريا رمضان بمعهد القلب القومي.

وبدأ وصول قافلة أطباء معهد القلب بشمال سيناء مطلع العام الماضى، ويقوم بعمل قسطرة تشخيصية، وتركيب دعامات، وقسطرة طرفية، والكشف عن الحالات التى تحتاج جراحة ويتم التنسيق لتجري فى معهد القلب وكل هذا مجانا من خلال تحويلات الطوارئ والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

وكانت إدارة مستشفى العريش أعلنت تنفيذها حملات تطهير وتعقيم مباني  مستشفى العريش العام ضد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) تحت رعاية الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، وتطبيق كافة الاجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية باستخدام وسائل التعقيم والتطهير حفاظاً على صحة المرضى وصحة العاملين بها والاماكن التي لها علاقة بتواجد الجمهور اليومي للمحافظة علي الصحة العامة ضد انتشار فيروس كورونا كما تشهد المستشفي عمليات التطهير والتعقيم باستخدام الأدوات المختلفة بصورة دورية بالتنسيق مع مدير شركة متخصصة ، وتدريب العديد من مقدمي الخدمة الصحية على جميع الأدوات اللازمة للوقاية من الإصابة وأيضاً للتعامل الفوري مع أي حالة يشتبه في اصابتها كما تم عمل حملات التوعية من خلال عقد الندوات مع العاملين بالمستشفي وتوزيع الملصقات والارشادات المختلفة.

 

 

 


شمال سيناء

مستشفى العريش العام

معهد القلب

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

الأوقاف تقرر غلق جميع المساجد لمدة أسبوعين وتغير صيغة الأذان

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الكنيسة القبطية تقرر غلق جميع الكنائس وتعليق القداسات للوقاية من كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

غلق الجامع الأزهر وإيقاف صلاة الجمعة والجماعة لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

البنك المركزى يرفع حد الدفع الإلكترونى بالمحمول لـ100 ألف جنيه لمواجهة كورونا

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى إلى 30 مايو

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

الأعلى للآثار: إغلاق جميع المعابد من 23 إلى 31 مارس وتعقيمها ضد كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

FDA تنفى وجود تحاليل منزلية للكشف عن كورونا

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

المالية: إعفاء أصحاب الدخل السنوى حتى 22ألف جنيه من ضرائب الأجور والمرتبات

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

انتصار السيسى مهنئة بعيد الأم: تحية وتقدير واحترام لكل أم معلمة وقائدة

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

صور.. حكومة إيران برئاسة روحاني تجتمع بـ"الكمامات" خوفا من "كورونا"

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

شرطة مكة تلقى القبض على شاب بعد سجوده لفتاة أمام مسجد فى جده

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

الموسيقار الكبير محمد سلطان فى حوار الذكريات: فايزة أحمد طلبت يدى وأحبتنى أكثر من أبى وأمى.. كانت بتاعة ربنا ولم تضرب صباح أو تجرى وراء ملحن بالشبشب.. ومن روجوا شائعات عنها كاذبون..وقفلت قلبى بعدها «ضبة ومفتاح»

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة