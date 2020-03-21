وزير الرياضة يوجه بتطبيق الأنشطة الرياضية الكترونيا

كتبت _ ياسمين يحيى

أجتمع مساء اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية برئاسة شريف عبدالباقي وبحضور الدكتور أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، اللواء إسماعيل الفار رئيس الادارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، محمد الكردي مساعد الوزير للاداء الرياضي وقطاع البطولة.

ناقش الاجتماع سبل تطبيق الألعاب الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، ومناقشة توفير حلول بديلة لممارسة الأنشطة الرياضية من المنازل.

وفي هذا الصدد وجه وزير الشباب والرياضة بإطلاق عدد من المسابقات الرياضية إلكترونيًا بالتعاون مع الاتحادات الرياضية المعنية بهذا الشأن.

وأضاف صبحي أن هذا يأتي في إطار إهتمام الـدولـة بدور الشـباب فـي صـیاغـة حـاضـر مـصر وصـناعـة مسـتقبلھا وتـفعیلا لـلمبادرات الـداعـمة للشـباب سـیاسـیا واقـتصادیـا واجـتماعـیا وثـقافـیا وریـاضـیا، وانـطلاقـا مـن مسـئولـیة وزارة الشـباب والـریـاضـة فـي تـقدیـم كـافـة الانشـطة الشـبابـیة والـریـاضـیة بـشكلھا الـمعاصـر لـكافـة فـئات الشـباب والتي يأتي فـي مـقدمـتھا مـجال الالـعاب الالـكترونـیة لـما لـه مـن انـتشار كـبیر بـكافـة دول الـعالـم خـلال الـسنوات الاخـیرة.

وفي نفس السياق تم اعتماد مذكرة تفاهم مع احدى الشركات لتنظيم بطولات عبر الإنترنت فى العاب فيفا ٢٠ ، ويتم الإعلان تباعًا عن كيفية المشاركة فى هذه البطولات.

حضر اللقاء محمد عبدالنبي مدير عام مركز المعلومات ، الدكتور عبدالاول محمد معاون الوزير للاداء الرياضي، أحمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية.