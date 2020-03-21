وزير الرى: أعطينا مرونة فى مفاوضات سد النهضة وإثيوبيا لا تريد الالتزام باتفاق

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن إثيوبيا هدفها ألا توصل لاتفاق دون أن يكون عليها أى قيود، موضحا أن السد يتم بنائه الآن، قائلا: "قولنا لا تملأ السد وقت الجفاف أو يكون الملأ بنسبة بسيطة، حتى لا تتأثر مصر، ولكنهم لا يريدون الالتزام، وأعطينا مرونة متناهية، ولكنهم لا يريدوا الاتفاق.

وأضاف وزير الموارد المائية والرى، خلال استضافته في برنامج مساء "dmc" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، اليوم السبت، أن مشروع مثل سد النهضة دائما به مشاكل، وكان مقرر أن يتم الانتهاء منه عام 2014، ولكن لم يتم الانتهاء منه حتى الآن.

وتابع الوزير قائلا: "لدينا مخزون في السد العالى معقول.. ده نهر دولى مش نهر إثيوبيا، ودول متشاركة فيه، ونحن متمركزين حول النيل وباقى البلد صحراء، وكل المسارات للوصول لاتفاق موجودة".