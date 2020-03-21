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وزيرة الصحة محذرة من سيناريو إيران: سنعانى إذا استمر تجاهل إجراءات الوقاية

السبت، 21 مارس 2020 12:19 ص
وزيرة الصحة محذرة من سيناريو إيران: سنعانى إذا استمر تجاهل إجراءات الوقاية وزيرة الصحة
ماجد تمراز

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حذرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من تكرار سيناريو إيران وتجربتها مع فيروس كورونا المُستجد في مصر، فيما يتعلق بالارتفاع الشديد بنسب الإصابات والوفيات بالفيروس، وما تعانيه المنظومة الصحية لديهم.

 

وقالت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر، إن ما حدث فى إيران من إصابات كان بسبب بعض الطقوس الدينية، وإيران الآن أصيب بها الآلاف، مطالبة المواطنين باتباع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، وأن الحرم المكى والمدينة المنورة تم إغلاقهما لمنع وقوع كارثة وبائية، مؤكدة أنها لا تعلم عواقب استمرار الاختلاط بين المواطنين، وتجاهل الرسائل والإجراءات التي اتخذتها الدولة.

 

وأضافت وزيرة الصحة، أن أول إصابات سنغافورة كانت ناتجة عن الاختلاط في طقوس دينية أيضاً، وأن اختلاط الناس ببعضها البعض، مؤكدة أن تطبيق العزل يتطلب التقصى، وهو أمر مرهق للغاية، مشيرة إلى أنه تم عمل تقصى عن أول حالة أصيب في مصر، وتم الكشف عن أكثر من 350 مخالط به، ونفس الوضع تم تطبيقه على الإصابة الثانية في مصر، وتم رصد المئات ممن خالطوه.


وزيره الصحه

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فيروس كورونا

الوقايه من فيروس كورونا

ايران

اليوم السابع بلس

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