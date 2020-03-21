وزارة السياحة والأثار تنتهى من تطهير مقراتها بالعباسية والجيزة والزمالك

كتبت آمال رسلان

قامت وزارة السياحة والأثار بتطهير وتعقيم المبانى الإدارية الخاصة بالوزارة فى العباسية والجيزة والزمالك، كما جارى العمل على تطهير مكاتب هيئة تنشيط السياحة فى كافة المحافظات، وتطبيق توصيات وزارة الصحة والسكان بتنظيف الأسطح والأماكن بشكل دورى خلال اليوم لضمان سلامة الزائرين والعاملين، بالإضافة الى توزيع القفازات والكمامات والمواد المطهرة على الموظفين المتعاملين مع الجمهور.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى هذا فى اطار حرص وزارة السياحة والآثار على سلامة العاملين بها، واستمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع استمرار عمل غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان فى إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية بكافة أنواعها.

وبدأت حملة التطهير والتعقيم كمرحلة أولية للفنادق الموجودة بالغردقة وفى خليج مكادى بمحافظة البحر الأحمر، ثم ستبدأ الاسبوع القادم بالفنادق الموجودة بمحافظة الاقصر.

وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادى بمحافظة الغردقة، مشيرا الى ان عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.

وتقوم هذه الفرق بتطهير جميع الأسطح الملامسة للسائحين والنزلاء ومرتادى الفنادق وذلك بالمناطق العامة والممرات والغرف الفندقية والمصاعد والسلالم والأبواب والمقابض الخاصة بها وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان، بالإضافة الى اجراء الاختبارات الخاصة بال swab tests بمناطق انتقائية فى الفنادق.

وأكد وزير السياحة والاثار بضرورة استغلال هذه الفترة فى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية حيث تم الاتفاق مع شركتين عالميتين للبدء الفورى بتطهير الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات والمنشآت السياحية بالإضافة الى الكشف على كافة العاملين بالقطاع السياحى للاطمئنان على سلامة حالتهم الصحية وعقد دورات توعوية لتعريفهم بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل.

وأبدى اتحاد الغرف السياحية بكافة غرفه التعاون الكامل مع الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللوجستية والفنية لتطهير المنشآت السياحية والكشف على العاملين بها.