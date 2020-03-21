وزارة التضامن تعقم مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمواجهة كورونا.. صور

كتب مدحت وهبة

وجهت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فقد قامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بتعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات، وتوفير الكاشف الحراري للكشف على درجة حرارة العاملين وأبنائنا بدور الرعاية والمؤسسات، وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة والحفاظ على النظافة العامة للأبناء، بالإضافة الى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية .

وقام السيد عبد الفتاح مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، بتعقيم مؤسسة رعاية كبار السن وغير اصحاء البنية بنبروه حفاظاُ على صحة النزلاء كما قام حاتم ابو النجا وكيل وزارة التضامن بالبحيرة باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو البدء في تطهير مؤسسة البنات والمؤسسة الايوائية ومؤسسة البنين ودار مسنين الجمعية العامة للمسنين بمشاركة العاملين بالمؤسسات حرصاً على سلامة الاطفال كما تم تنظيم ندوة توعوية للحفاظ على السلامة العامة .

وفي محافظة شمال سيناء قامت سعدية محمد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة بعدد من الاجراءات للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث تم عقد لقاء توعوي للعاملين بديوان عام المديرية وتوفير اجهزة قياس درجة الحرارة والمواد المطهرة لدار رعاية الايتام وتعقيم الدار بالكامل حرصاً على سلامة الابناء . وكذلك قام محمود فاروق مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بالتنسيق مع الادارة العامة للمكافحة بمديرية الزراعة بالأقصر بوضع خطة لتعقيم مقرات المديرية والمؤسسات الايوائية للوقاية من فيروس كورونا .

وفى محافظة الاسماعيلية فقد تم اتخاذ العديد من الاجراءات حيث قامت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتخصيص مبنى للعزل بدار الرحمة للبنين بالمحافظة بمدينة المستقبل في حالة ظهور اي اعراض للبرد على احد الأبناء مع توفير المتابعة اللازمة كما تم عزل مبنى الفتيات الكبار عن الصغار في دار الرحمة للبنات وغلق الباب الفاصل بينهم وتحديد اماكن للإشراف والعمالة مع التأكيد على عدم انتقال العاملين بالمبنى وعدم استقبال اي اطعمة جاهزة من الخارج مع اخذ جميع الاجراءات اللازمة من النظافة الشخصية والعامة . كما تم تعليق الزيارات الخارجية بدار المسنين والتشديد على العاملين بارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل مع المسنين بالإضافة الى التنسيق مع الصحة بالمرور على المباني وتقديم التوعية اللازمة والتنبيه على جميع المؤسسات والعاملين بالاهتمام بتوفير المشروبات الساخنة والاكل الصحي .

وفي محافظة الشرقية قام محمد كمال الدين حجاجي وكيل وزارة التضامن بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة وجمعية الهلال الاحمر بتطهير وتعقيم مبنى مديرية التضامن الاجتماعي وكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم 7 مؤسسات وكذلك قام وائل عبد العزيز مدير مديرة التضامن بالوادي الجديد بتنفيذ حملة تطهير واسعة بالمحافظة ووضع لافتات التوعية داخل المنشآت كما قامت فاطمة الخياط مديري مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط بالتنسيق مع الادارات بشأن عمليات تطهير المباني والادارات ودور الرعاية بالتعاون ايضاً مع عدد من الجمعيات الاهلية بالمحافظة وبعض الاحزاب .

وفي الاسكندرية قام امام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الاهلية منها "مؤسسة محمد حمزة" .. وجمعية " خليك ايجابي " لتطهير المديرية ومؤسسات الرعاية سواء للأيتام او المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك في محافظة مطروح قام فتحي الجمل وكيل وزارة التضامن بمطروح بتنظيم حملة تطهير واسعة شملت مبنى المديرية والادارات الاجتماعيةودار رعاية الايتام ودار الملاحظة .

وقد اكدت اللواء هبه ابوالعمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش ان وزارة التضامن تعمل على تقديم الرعاية اللازمة لكافة فئات المجتمع وهي تحرص على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي تتماشى مع سياسة الدولة الحالية في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق كافة الاجراءات الصحية الاحترازية داخل مؤسسات ودور الرعاية التابعة للوزارة بكل حزم .

وقد قامت مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة بالاعلان عن عدم تلقي أي شكاوي ورقية بإدارات خدمة المواطنين على ان يتم ارسال الشكاوي على رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء www.shakwa.eg او من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 برئاسة مجلس الوزراء ويعد هذا الاجراء من ضمن الاجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من احتمالات العدوى بفيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمواطنين من اية احتمالات أو فرص للعدوى يمكن ان تنتج عن الاختلاط .